La selección de Colombia ya puso en marcha su nuevo ciclo de preparación. El equipo nacional realizó este lunes…

La selección de Colombia se prepara para volver a disputar un partido luego de su participación en la Copa del Mundo, en la que quedó eliminada a manos de Suiza en los octavos de final . El equipo dirigido por Néstor Lorenzo inicia así una nueva etapa después del Mundial, con una serie de partidos amistosos que servirán para retomar el ritmo de competencia y continuar con la preparación de cara a los próximos desafíos internacionales.

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¡Colombia, con 25 jugadores en Estados Unidos, ya comenzó trabajos de cara a los amistosos!

La selección de Colombia ya puso en marcha su nuevo ciclo de preparación. El equipo nacional realizó este lunes su primer entrenamiento en la sede del Philadelphia Union, en Estados Unidos, luego de completar casi todo el grupo de jugadores en el hotel de concentración.

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El grupo se fue completando con la llegada de Kevin Viveros, Jhon Arias, Kevin Castaño, Carlos Andrés Gómez, Álvaro Montero y Yáser Asprilla, quienes se sumaron a los futbolistas que ya habían arribado a territorio estadounidense.

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Colombia ya tiene 20 jugadores en la concentración en Estados Unidos.



El equipo nacional realizó su primer entrenamiento en la sede del Philadelphia Union.



Entre este martes y miércoles se espera el arribo de Jhon Lucumi, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Daniel Arcila, Juan… pic.twitter.com/m4t73RMVkj — Diego Rueda (@diegonoticia) September 22, 2026

Seis jugadores todavía deben llegar a la convocatoria

De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol, entre este martes y miércoles está previsto el arribo de Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo y Camilo Durán. Con ellos, Lorenzo podrá contar con los 26 futbolistas incluidos en la convocatoria.

La convocatoria tiene como particularidad la presencia de varios jugadores que buscan consolidarse en la selección, además de futbolistas que tendrán la oportunidad de sumar minutos en esta nueva etapa del equipo nacional.

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México, Paraguay y Perú, los rivales de Colombia en la fecha FIFA

Colombia tendrá tres compromisos durante esta concentración. El primero será contra México, el 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Después enfrentará a Paraguay el 2 de octubre, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, y cerrará esta serie de amistosos contra Perú el 6 de octubre, en el Nu Stadium de Miami.

Mientras continúa la llegada de los convocados, la selección tendrá este martes una nueva jornada de actividades en la sede de entrenamiento. La FCF confirmó una zona mixta a las 4:30 p. m. y una sesión para toma de imágenes a las 5:15 p. m., ambas en el Subaru Park y WSFS, Bank Sportsplex.

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