El ciclismo de pista y la gimnasia de trampolín fueron protagonistas de la cosecha dorada , mientras que la lucha grecorromana y el rugby femenino también aportaron podios para el país.

Colombia volvió a tener una jornada destacada en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este lunes 21 de septiembre, la delegación nacional consiguió 10 nuevas medallas: cuatro de oro y seis de plata, resultados que le permitieron alcanzar las 121 preseas en el certamen y mantenerse en el tercer lugar del medallero general.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Colombia brilló en otra jornada de los Suramericanos: sumó 10 medallas y llegó a 121

Uno de los momentos más destacados llegó en el velódromo de Rafaela, donde Kevin Quintero se proclamó campeón de la velocidad individual masculina. El colombiano se impuso en la final y consiguió el oro, mientras que Cristian Ortega obtuvo la medalla de plata, protagonizando un 1-2 para Colombia en la prueba.

Quintero, además, consiguió su segundo título en estos Juegos Suramericanos. La otra medalla de oro del ciclismo de pista llegó gracias a Lina Marcela Hernández, quien se quedó con el primer lugar en el ómnium femenino. La organización de Santa Fe 2026 confirmó ambos títulos en la jornada del lunes.

Lea: Santa Fe, en vilo por El Campín: Sencia explica por qué hay dudas para la final femenina

¡Tres oros y una plata para Colombia en el inicio del ciclismo de pista! 🚴🇨🇴



Nuestro país subió al podio en las cuatro pruebas por equipos disputadas en el Velódromo Invencible de Rafaela. 🥇🥇🥇🥈🔥



🔗 https://t.co/Xkxo176pen#ColombiaEnSantaFe2026 pic.twitter.com/BHJ1OqSSqB — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) September 21, 2026

Parra y Giraldo brillaron en el trampolín

La gimnasia de trampolín también tuvo una jornada completamente colombiana. Santiago Parra se quedó con el oro en la prueba individual masculina, con una puntuación de 55,740, mientras que su compatriota Diego Giraldo obtuvo la plata con 54,550 puntos.

Posteriormente, ambos volvieron a compartir podio, esta vez en la prueba de trampolín sincronizado masculino. Parra y Giraldo consiguieron el oro con 45,990 puntos, ampliando la cosecha colombiana en esta disciplina. De esta manera, la gimnasia de trampolín cerró el día con tres medallas para Colombia: dos oros y una plata entre las pruebas individual y sincronizada.

Plata para Las Tucanes y tres luchadores

Las medallas de plata también llegaron desde diferentes escenarios. Las Tucanes terminaron como subcampeonas del rugby sevens femenino después de disputar la final contra Argentina. El equipo colombiano había alcanzado por primera vez la definición por el oro en este certamen.

En la lucha grecorromana, Colombia consiguió tres segundos lugares. Julián Horta fue plata en los 67 kilogramos, Jair Cuero terminó segundo en los 77 kg y Dicther Toro hizo lo propio en los 60 kg. Con estos resultados, Colombia cerró el lunes con un balance parcial de 43 medallas de oro, 43 de plata y 35 de bronce, para un total de 121 preseas.

Le recomendamos: Juan Felipe Rodríguez: el nuevo cachorro en una camada de escarabajos

🇨🇴 Primero llegó el 🥇 en sincronizados y, en la competencia individual, Santiago Parra y Diego Giraldo volvieron a demostrar su coordinación para quedarse con el 1-2 en gimnasia trampolín.



🥇 Santiago Parra

🥈 Diego Giraldo#JuntosPorLAGloria



📸 IDRD pic.twitter.com/mMWXizfKA0 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) September 21, 2026

Ahora comienza el turno del atletismo

La delegación colombiana ya tiene la mirada puesta en el siguiente reto: el inicio del atletismo este martes 22 de septiembre. La competencia se desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe y contará con 33 atletas colombianos. Entre ellos aparecen Ronal Longa, Flor Denis Ruiz, Arnovis Dalmero y Carlos Sanmartín.

El atletismo tendrá competencias hasta el 25 de septiembre y entregará 46 medallas de oro, por lo que será una de las disciplinas con mayor cantidad de títulos en disputa durante la recta final de los Juegos.

Así va el medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

🇨🇴 ¡121 medallas y vamos por más en Santa Fe 2026!



Colombia suma 43 oros, 43 platas y 35 bronces en los Juegos Suramericanos y se mantiene en la tercera posición del medallero.#JuntosPorLAGloria pic.twitter.com/dQ7OrxPC5Y — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) September 22, 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador