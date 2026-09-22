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Colombia brilló en otra jornada de los Suramericanos: sumó 10 medallas y llegó a 121

La delegación nacional conquistó cuatro oros y seis platas este lunes 21 de septiembre.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
22 de septiembre de 2026 – 07:47 a. m.
AMDEP2730. ROSARIO (ARGENTINA), 21/09/2026.- Santiago Parra (c) de Colombia, oro, Diego Giraldo (i), plata y Vinicius Celestino de Brasil, plata, posan en el podio de la prueba de gimnasia en trampolín individual masculino este lunes, durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Rosario (Argentina). EFE/ Sebastián Granata
Santiago Parra (c) de Colombia, oro, Diego Giraldo (i), plata y Vinicius Celestino de Brasil, plata, posan en el podio de la prueba de gimnasia en trampolín individual masculino este lunes, durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Rosario. EFE/ Sebastián Granata
Foto: EFE - Sebastián Granata

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Colombia volvió a tener una jornada destacada en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este lunes 21 de septiembre, la delegación nacional consiguió 10 nuevas medallas: cuatro de oro y seis de plata, resultados que le permitieron alcanzar las 121 preseas en el certamen y mantenerse en el tercer lugar del medallero general.

El ciclismo de pista y la gimnasia de trampolín fueron protagonistas de la cosecha dorada, mientras que la lucha grecorromana y el rugby femenino también aportaron podios para el país.

Quintero y Ortega hicieron historia en el ciclismo de los Juegos Suramericanos

Uno de los momentos más destacados llegó en el velódromo de Rafaela, donde Kevin Quintero se proclamó campeón de la velocidad individual masculina. El colombiano se impuso en la final y consiguió el oro, mientras que Cristian Ortega obtuvo la medalla de plata, protagonizando un 1-2 para Colombia en la prueba.

Quintero, además, consiguió su segundo título en estos Juegos Suramericanos. La otra medalla de oro del ciclismo de pista llegó gracias a Lina Marcela Hernández, quien se quedó con el primer lugar en el ómnium femenino. La organización de Santa Fe 2026 confirmó ambos títulos en la jornada del lunes.

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Parra y Giraldo brillaron en el trampolín

La gimnasia de trampolín también tuvo una jornada completamente colombiana. Santiago Parra se quedó con el oro en la prueba individual masculina, con una puntuación de 55,740, mientras que su compatriota Diego Giraldo obtuvo la plata con 54,550 puntos.

Posteriormente, ambos volvieron a compartir podio, esta vez en la prueba de trampolín sincronizado masculino. Parra y Giraldo consiguieron el oro con 45,990 puntos, ampliando la cosecha colombiana en esta disciplina. De esta manera, la gimnasia de trampolín cerró el día con tres medallas para Colombia: dos oros y una plata entre las pruebas individual y sincronizada.

Plata para Las Tucanes y tres luchadores

Las medallas de plata también llegaron desde diferentes escenarios. Las Tucanes terminaron como subcampeonas del rugby sevens femenino después de disputar la final contra Argentina. El equipo colombiano había alcanzado por primera vez la definición por el oro en este certamen.

En la lucha grecorromana, Colombia consiguió tres segundos lugares. Julián Horta fue plata en los 67 kilogramos, Jair Cuero terminó segundo en los 77 kg y Dicther Toro hizo lo propio en los 60 kg. Con estos resultados, Colombia cerró el lunes con un balance parcial de 43 medallas de oro, 43 de plata y 35 de bronce, para un total de 121 preseas.

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Ahora comienza el turno del atletismo

La delegación colombiana ya tiene la mirada puesta en el siguiente reto: el inicio del atletismo este martes 22 de septiembre. La competencia se desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe y contará con 33 atletas colombianos. Entre ellos aparecen Ronal Longa, Flor Denis Ruiz, Arnovis Dalmero y Carlos Sanmartín.

El atletismo tendrá competencias hasta el 25 de septiembre y entregará 46 medallas de oro, por lo que será una de las disciplinas con mayor cantidad de títulos en disputa durante la recta final de los Juegos.

Así va el medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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