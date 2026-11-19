Los exámenes médicos confirmaron que el mediocampista vallecaucano sufrió una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Aunque el diagnóstico representa un contratiempo para el futbolista de 23 años, las noticias son alentadoras frente a la gravedad que se temía inicialmente.

Gustavo Puerta estará aproximadamente dos meses fuera de las canchas después de la lesión que sufrió durante el empate sin goles entre Colombia y Chile, disputado el pasado martes en Santiago.

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La lesión se produjo en el minuto 39 del compromiso, cuando Puerta disputó un balón con el chileno César Pérez y su rodilla quedó comprometida. El colombiano cayó inmediatamente al césped con evidentes muestras de dolor y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, entre lágrimas. Posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro médico, mientras crecía la preocupación por una posible ruptura de ligamentos que pudiera alejarlo de la competencia durante varios meses.

Gustavo Puerta sale lesionado del partido Chile vs. Colombia en Santiago. Foto: EFE - Javier Torres

Sin embargo, la resonancia magnética descartó una ruptura del ligamento cruzado y confirmó una lesión en el ligamento colateral interno. El tiempo estimado de recuperación será de entre 45 y 60 días, es decir, aproximadamente seis a ocho semanas. De cumplirse los plazos previstos, Puerta no volverá a jugar en lo que resta de 2026 y su regreso a la competencia se produciría en enero de 2027.

La principal preocupación ahora está en Olympiacos, equipo griego al que llegó esta temporada y en el que se ha convertido en una pieza importante. El mediocampista se perdería al menos seis compromisos de la liga local, incluidos enfrentamientos contra rivales directos como AEK de Atenas y Panathinaikos. También estaría ausente en dos partidos de la Europa League, entre ellos el encuentro contra el AC Milan. Su recuperación estará supervisada por el departamento médico del conjunto griego.

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Para la selección de Colombia, en cambio, el panorama resulta menos preocupante. Puerta, quien ha ganado protagonismo en el proceso de Néstor Lorenzo, tendría tiempo suficiente para recuperarse antes de la próxima fecha FIFA, programada para marzo de 2027. El volante cerró anticipadamente una temporada en la que se consolidó como una alternativa importante para el mediocampo nacional. Ahora tendrá por delante cerca de dos meses de recuperación antes de regresar a las canchas.

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