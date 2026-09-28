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Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo la Liga Betplay 2026-II

Medellín y Millonarios buscarán un triunfo que les permita seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II y acercarse a la clasificación.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
28 de septiembre de 2026 – 02:42 p. m.
Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo la Liga Betplay 2026-II
Partido entre Deportivo Independiente Medellín y Millonarios en el estadio El Campín.

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Deportivo Independiente Medellín va por los tres puntos. El Decano del fútbol colombiano marcha sexto en la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II. Sus 19 puntos de 30 posibles lo posicionan a apenas cinco unidades del líder del campeonato, América de Cali, que ha jugado un partido más que el DIM. Su rival será Millonarios, otro equipo que ocupa una casilla en la parte alta del certamen y viene de conseguir un resultado positivo en el Atanasio Girardot.

Por su parte, Millonarios marcha cuarto con 20 puntos en 12 partidos. El equipo dirigido por Alberto Miguel Gamero ha mostrado una mejoría en la manera de jugar con respecto a lo que venía mostrando con Fabián Daniel Bustos. Eso sí, el club aún no asegura la clasificación a los cuadrangulares. El primer objetivo del embajador es estar cerca de completar un año y medio sin clasificar a los finales del fútbol profesional colombiano y pelear por el título.

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Medellín quiere seguir en lo más alto de la tabla

Independiente Medellín viene de caer 2-0 en Barranquilla con Atlético Junior. El conjunto currambero, que ha mostrado señales de recuperación tras un pésimo inicio en la liga, fue el verdugo de Medellín que pudo posicionarse como colíder del rentado nacional. Una oportunidad que no querrá desaprovechar dos veces.

De los últimos cinco encuentros entre ambos equipos, el Poderoso de la Montaña ha ganado dos compromisos: uno en condición de visitante y otro en condición de local. Sin embargo, también perdió un cotejo por cinco goles, siendo este el último triunfo de Millos sobre Deportivo Independiente Medellín.

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Millonarios quiere acercarse a la clasificación

El elenco albiazul viene de empatar 1-1 con Atlético Nacional en Medellín. Por eso el equipo se quedó en la capital antioqueña para afrontar el partido contra Medellín en el Atanasio Girardot. Antes del duelo frente al verde paisa, Millos venció 3-0 a Boyacá Chicó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

En el tiempo reciente, Millonarios también había derrotado 2-1 a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander y empatado 1-1 en Bogotá con Deportivo Cali. Un triunfo sobre Deportivo Independiente Medellín significaría ponerse segundo en el campeonato, solo por detrás del líder, el América de Cali.

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Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: martes 29 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia
  • Hora: 8:05 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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