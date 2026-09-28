FCF niega intervención de Ramón Jesurun en cambios de árbitros de la Liga BetPlay: esto dijo

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció sobre las versiones que señalaban una presunta intervención de su presidente, Ramón Jesurun, en las decisiones relacionadas con la designación de árbitros para las competiciones nacionales. A través de un comunicado, la entidad negó categóricamente que el dirigente o personas ajenas a la Comisión Arbitral Nacional hayan participado en la asignación, modificación o sustitución de jueces.
En su pronunciamiento, la FCF fue enfática en que las decisiones sobre las designaciones arbitrales son competencia exclusiva de la Comisión Arbitral Nacional, organismo encargado de determinar qué jueces dirigen los compromisos del fútbol profesional colombiano.
“La FCF rechaza de manera categórica los señalamientos según los cuales su presidente, Ramón Jesurún, o terceros ajenos a la Comisión Arbitral Nacional habrían intervenido, directa o indirectamente, en la designación, modificación o sustitución de árbitros para partidos del fútbol colombiano”, dice el comunicado.
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La aclaración se produjo luego de que surgieran cuestionamientos por los cambios en las designaciones de Wilmar Roldán y Javier Villa para la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026. Según las versiones que motivaron la respuesta de la Federación, ambos árbitros habrían sido retirados de los partidos que tenían asignados sin su consentimiento.
“Las decisiones relacionadas con las designaciones arbitrales corresponden a la Comisión Arbitral Nacional, organismo competente para adoptar las determinaciones que, en esta materia, le atribuyen las disposiciones y reglamentos aplicables. En consecuencia, ni el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ni terceros ajenos a dicha instancia tienen facultades para disponer, ordenar o modificar las designaciones arbitrales”.
FCF también se refirió al caso del arbitro colombiano Nicolás Gallo
En el mismo comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol desmintió que Ramón Jesurun hubiera ordenado negar la participación de Nicolás Gallo como árbitro VAR en un encuentro de la Saudi Pro League, la máxima categoría del fútbol de Arabia Saudita.
La FCF explicó que la invitación para que el juez colombiano hiciera parte de ese compromiso fue respondida oportunamente por escrito. En la comunicación, se informó que no era posible disponer de un árbitro para atender la solicitud debido a las necesidades del calendario y la programación de las competiciones nacionales.
"En relación con la información sobre una invitación internacional para que un árbitro colombiano participara en un partido programado durante el mes de septiembre, la Federación precisa que dicha solicitud fue atendida oportunamente y por escrito. En la respuesta se informó que, debido a las necesidades del calendario y a la programación de las competiciones del fútbol colombiano, en esa oportunidad no era posible disponer de un árbitro para atender la invitación", dice el comunicado.
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De esta manera, la entidad rechazó las versiones que atribuían la decisión a una instrucción directa de su presidente y sostuvo que la respuesta obedeció a las exigencias de la agenda del fútbol colombiano.
"La FCF reitera su respeto por las competencias y funciones de la Comisión Arbitral Nacional y su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones que regulan el fútbol colombiano", concluye el comunicado.
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