 

Publicidad

El gol del Cucho Hernández: así fue su primer tanto de la temporada con Betis

El delantero de la selección de Colombia tenía cerrado el arco en el arranque de la temporada en el fútbol de España.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Fernando Camilo Garzon Gomez
14 de septiembre de 2026 – 08:52 p. m.
VILLARREAL, 14/09/2026.- El delantero colombiano del Betis Cucho Hernández (3i) celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Villarreal CF y Real Betis disputan hoy lunes en el estadio de La Cerámica. EFE/Kai Forsterling
El delantero colombiano del Betis Cucho Hernández (3i) celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Villarreal CF y Real Betis.
Foto: EFE - Kai Forsterling

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández abrió su cuenta goleadora de la temporada en España este lunes, al marcar en la victoria 2-1 del Betis frente al Villarreal por LaLiga.

El delantero colombiano fue titular y disputó 84 minutos en un partido en el que volvió a tener protagonismo en el ataque del conjunto verdiblanco.

Mire más: Alexander Zverev, el campeón incómodo que irrumpió en la era de Alcaraz y Sinner

El gol del pereirano llegó después de una gran acción individual de Abde, quien avanzó a pura gambeta y generó una intervención del arquero Gulacsi. Cucho estuvo atento al rebote y lo aprovechó para convertir el 1-1 parcial, antes de que el Betis terminara dando vuelta al marcador y se quedara con los tres puntos.

No se pierda: La selección jugará en Colombia: ya confirmó fecha y hora de su amistoso en el país

Hernández terminó el encuentro con cuatro remates, tres de ellos al arco, además de un pase clave y un regate completado en dos intentos.

También registró 1,65 de goles esperados (xG) y desperdició una ocasión clara. Más allá de sus números, el partido dejó la noticia que buscaba el colombiano: su primer gol de la temporada con el Betis.

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido