El gol del pereirano llegó después de una gran acción individual de Abde, quien avanzó a pura gambeta y generó una intervención del arquero…

OLOR A CAFÉ… ¡¡OLFATO GOLEADOR COLOMBIANO!! Luego de una gran jugada a pura gambeta de Abde, Cucho Hernández aprovechó el rebote de Gulacsi para marcar el 1-1 del Betis ante Villarreal. 📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/go2HChCPCf

El delantero colombiano fue titular y disputó 84 minutos en un partido en el que volvió a tener protagonismo en el ataque del conjunto verdiblanco.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández abrió su cuenta goleadora de la temporada en España este lunes, al marcar en la victoria 2-1 del Betis frente al Villarreal por LaLiga.

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El gol del Cucho Hernández: así fue su primer tanto de la temporada con Betis

El gol del pereirano llegó después de una gran acción individual de Abde, quien avanzó a pura gambeta y generó una intervención del arquero Gulacsi. Cucho estuvo atento al rebote y lo aprovechó para convertir el 1-1 parcial, antes de que el Betis terminara dando vuelta al marcador y se quedara con los tres puntos.

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Hernández terminó el encuentro con cuatro remates, tres de ellos al arco, además de un pase clave y un regate completado en dos intentos.

También registró 1,65 de goles esperados (xG) y desperdició una ocasión clara. Más allá de sus números, el partido dejó la noticia que buscaba el colombiano: su primer gol de la temporada con el Betis.

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