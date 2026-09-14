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La selección jugará en Colombia: ya confirmó fecha y hora de su amistoso en el país

El combinado nacional afrontará dos compromisos contra Chile en noviembre: uno en Cali y otro en Santiago.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
14 de septiembre de 2026 – 05:58 p. m.
VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Players of Colombia pose for a team photograph before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Los jugadores de Colombia en la previa del duelo contra Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.
Foto: Getty Images via AFP - LUKE HALES

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La selección de Colombia masculina ya tiene definidos dos nuevos compromisos para noviembre: enfrentará dos veces a Chile, primero el viernes 13 en Cali y luego el martes 17 en Santiago.

Los encuentros llegarán después de la fecha FIFA de septiembre y octubre, en la que el combinado nacional afrontará tres amistosos frente a México, Paraguay y Perú como parte de su calendario post-Mundial. Todos los partidos serán en Estados Unidos.

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El primero de los duelos contra los chilenos tendrá además un componente solidario. Colombia recibirá a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en un partido de carácter benéfico respaldado por la Alcaldía de la ciudad.

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Por iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol, la taquilla recaudada será destinada a las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas afectadas por el reciente terremoto en territorio colombiano.

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, la selección devolverá la visita y enfrentará nuevamente a Chile, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago.

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Los horarios de ambos compromisos todavía están por confirmar, pero con esta doble confrontación Colombia amplía su calendario internacional para el cierre de 2026 después de los tres partidos programados para septiembre.

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Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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