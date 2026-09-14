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Los encuentros llegarán después de la fecha FIFA de septiembre y octubre, en la que el combinado nacional afrontará tres amistosos frente a México, Paraguay y Perú como parte de su calendario post-Mundial. Todos los partidos serán en Estados Unidos.

La selección de Colombia masculina ya tiene definidos dos nuevos compromisos para noviembre: enfrentará dos veces a Chile, primero el viernes 13 en Cali y luego el martes 17 en Santiago.

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La selección jugará en Colombia: ya confirmó fecha y hora de su amistoso en el país

El primero de los duelos contra los chilenos tendrá además un componente solidario. Colombia recibirá a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en un partido de carácter benéfico respaldado por la Alcaldía de la ciudad.

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Por iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol, la taquilla recaudada será destinada a las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas afectadas por el reciente terremoto en territorio colombiano.

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, la selección devolverá la visita y enfrentará nuevamente a Chile, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago.

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Los horarios de ambos compromisos todavía están por confirmar, pero con esta doble confrontación Colombia amplía su calendario internacional para el cierre de 2026 después de los tres partidos programados para septiembre.

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