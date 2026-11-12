El TAS le quitó tres puntos a América: así queda la tabla de la Liga BetPlay

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) tomó una decisión que modificó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026. Este jueves 12 de noviembre, el organismo falló a favor de Internacional de Bogotá en la demanda que presentó contra América de Cali por la indebida inscripción del…

El Tribunal Arbitral del Deporte falló a favor de Internacional de Bogotá en el caso de Yhormar Hurtado y sancionó al conjunto escarlata con la derrota por 3-0. Sin embargo, desestimó la apelación de Independiente Santa Fe y mantuvo el empate entre ambos equipos.

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El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) tomó una decisión que modificó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026. Este jueves 12 de noviembre, el organismo falló a favor de Internacional de Bogotá en la demanda que presentó contra América de Cali por la indebida inscripción del futbolista Yhormar Hurtado. Como consecuencia, el equipo vallecaucano perdió los tres puntos que había conseguido en su enfrentamiento contra el conjunto capitalino.

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La decisión también incluyó el caso de Independiente Santa Fe, que había presentado una apelación por la misma situación. Sin embargo, a diferencia de Internacional, el cuadro cardenal no recibió un fallo favorable y se mantuvo el empate 0-0 que consiguió frente a los escarlatas. De esta manera, el TAS resolvió las dos demandas de forma independiente y dejó consecuencias distintas para los clubes involucrados.

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🚨 Fallo TAS: América de Cali perderá los tres puntos vs. Internacional de Bogotá, pero mantendrá el punto logrando ante Independiente Santa Fe.



La tabla con el ajuste quedará así:

1. Nacional (39 Pts)

2. Cali (34 Pts)

3. América (33 Pts)

4. Bucaramanga (32 Pts)

5. Santa Fe… pic.twitter.com/PAiekJIRzX — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 12, 2026

¿Por qué América de Cali perdió tres puntos en la Liga BetPlay?

La controversia se originó por la inscripción de Yhormar Hurtado, situación que llevó a varios equipos del fútbol colombiano a presentar reclamaciones ante las instancias disciplinarias. Internacional de Bogotá y Santa Fe decidieron continuar con sus procesos ante el TAS, luego de las decisiones tomadas por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.

En el caso del conjunto bogotano, el Tribunal estimó su apelación y revocó el primer punto de la Resolución 006 de 2026, emitida el 4 de septiembre. Además, aceptó la denuncia relacionada con el encuentro correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026, disputado el 26 de julio. Por esa razón, América de Cali fue sancionado con la derrota por 3-0 en ese compromiso, que originalmente había ganado 0-2. Así, Internacional de Bogotá recibió los tres puntos del encuentro.

Por otro lado, el TAS desestimó la apelación de Independiente Santa Fe y confirmó la Resolución 008 de 2026, del 24 de septiembre. En consecuencia, el resultado 0-0 del partido entre cardenales y escarlatas no tuvo modificaciones.

¿Cómo queda América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?

La sanción representa un cambio importante para el equipo dirigido por David González, que pasó de tener 36 a 33 puntos. Con esta modificación, América cayó de la segunda a la tercera posición del campeonato.

El nuevo panorama deja a Atlético Nacional como líder con 39 unidades, seguido por Deportivo Cali, que suma 34. América completa el podio con 33 puntos, mientras que Atlético Bucaramanga, con 32, e Independiente Santa Fe, con 31, ocupan la cuarta y quinta casilla, respectivamente.

Además de la pérdida de unidades, América también sufrió una modificación en su diferencia de gol. El equipo pasó de +19 a +14, pues dejó de contabilizar los dos tantos que había marcado contra Internacional y recibió los tres goles correspondientes a la sanción.

La decisión también mantiene a Bucaramanga y Santa Fe con posibilidades matemáticas de pelear por el punto invisible, uno de los beneficios deportivos que se disputan en la fase regular del campeonato.

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🚨 El magistrado Luis Antonio Hernández, presidente del Comité Disciplinario de la DIMAYOR y señalado por sus vínculos profesionales con el Gobierno Petro, está en el centro de la polémica, tras la resolución de hoy en el TAS. El controvertido fallo que, meses atrás favoreció a… pic.twitter.com/MJWuEsMqcn — Pipe Sierra (@PSierraR) November 12, 2026

¿La decisión del TAS se puede apelar?

Según explicó el periodista César Augusto Londoño, los procesos ante el TAS son individuales, por lo que cada club debía presentar su propia demanda. Por esa razón, Boyacá Chicó, Alianza y Jaguares desistieron de continuar con sus reclamaciones, mientras que Internacional de Bogotá y Santa Fe llevaron sus casos hasta el tribunal. El resultado fue distinto para ambos equipos capitalinos: Internacional consiguió los tres puntos y Santa Fe no logró modificar el empate frente a América.

Londoño también señaló que la decisión del TAS corresponde a la última instancia y no es apelable. Por ahora, el fallo modifica la clasificación de la Liga BetPlay II-2026 y deja a América de Cali con tres puntos menos en la recta final del todos contra todos.

Así está la tabla de la Liga BetPlay luego de que el TAS le quitara puntos a América

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