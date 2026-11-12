Buga estrenará su nueva pista de BMX Freestyle con tres competencias en 2027

El escenario fue construido con inversión de la Gobernación del Valle del Cauca y el apoyo de la Alcaldía de Buga. Su apertura al calendario competitivo comenzará entre el 19 y el 21 de febrero, cuando…

Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, se prepara para convertirse en uno de los escenarios del BMX Freestyle en Colombia. La ciudad estrenará su nueva pista con una agenda de tres grandes competencias durante 2027 , entre ellas el Campeonato Panamericano de la disciplina, que reunirá a deportistas de diferentes países del continente.

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El escenario fue construido con inversión de la Gobernación del Valle del Cauca y el apoyo de la Alcaldía de Buga. Su apertura al calendario competitivo comenzará entre el 19 y el 21 de febrero, cuando recibirá la primera válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle, que marcará el estreno deportivo de la infraestructura.

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Guadalajara de Buga estrenará su nueva pista de BMX Freestyle con tres grandes eventos en 2027 https://t.co/y7pND5gGft pic.twitter.com/5lCZs1xxAI — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) November 12, 2026

Buga recibirá el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle

La segunda cita llegará el 6 y 7 de marzo, con la realización del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, que tendrá competencias en las modalidades Park y Flatland. El certamen entregará puntos para el escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI), por lo que será una oportunidad para que los participantes sumen unidades en el ranking internacional.

La programación continuará del 11 al 13 de junio, fechas en las que Buga será sede del Campeonato Nacional de BMX Freestyle, otra de las competencias importantes del calendario colombiano.

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🎙️Queen Villegas y sus palabras sobre el Parque Olímpico de BMX Freestyle que se construyó en Buga y que llevará su nombre @Queensaray1 @AlcaldiaBuga pic.twitter.com/c9vABy67SQ — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) November 12, 2026

Una apuesta por el BMX Freestyle en Colombia

Con estos tres eventos, Guadalajara de Buga busca posicionarse como un epicentro del BMX Freestyle en Colombia y el continente. La nueva infraestructura representa una apuesta por el crecimiento de esta modalidad, al ofrecer un espacio para la preparación de los deportistas y la realización de competencias de carácter nacional e internacional.

La Federación Colombiana de Ciclismo destacó la importancia de contar con escenarios adecuados para fortalecer el desarrollo deportivo y ampliar la proyección internacional del país.

De esta manera, el Valle del Cauca se prepara para recibir durante 2027 a algunos de los exponentes del BMX Freestyle, en un calendario que comenzará con el estreno competitivo de una pista que busca abrir nuevas oportunidades para esta disciplina.

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