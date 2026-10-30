La posible salida de Jean Fernandes del América de Cali tiene un elemento que le da un giro a su futuro: aunque el arquero brasileño había expresado su deseo de continuar en el equipo escarlata y renovar su contrato, las versiones sobre su llegada al fútbol mexicano toman fuerza. El guardameta, de 31 años, terminaría su vínculo con el club vallecaucano el próximo 31 de diciembre y podría comenzar una nueva etapa en la Liga MX desde enero de 2027.

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América de Cali perdería a una de sus figuras para 2027: se iría a la Liga MX

La información fue revelada por varios periodistas especializados en fichajes, quienes aseguraron que Necaxa le habría ofrecido un preacuerdo al futbolista y tendría todo acordado para incorporarlo de cara al Clausura 2027. Sin embargo, desde México también surgió una versión que relaciona al brasileño con Puebla, por lo que todavía no hay certeza sobre cuál sería su próximo destino. Ninguno de los dos clubes ha oficializado su contratación.

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El panorama llama la atención porque el propio Fernandes había manifestado públicamente su intención de quedarse en Cali. En una entrevista con AS Colombia, el arquero habló de su presente, de sus aspiraciones con América y de la posibilidad de extender su contrato. Sus palabras dejaron claro que su deseo era continuar, aunque reconoció que la decisión no dependía exclusivamente de él.

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Jean Fernandes se perdió el partido con Fortaleza

En medio de las versiones sobre su futuro, Jean Fernandes no estuvo en la convocatoria para enfrentar a Fortaleza. Su ausencia respondió a un manejo de cargas y no a una lesión o inconveniente médico.

De acuerdo con la información divulgada por América, el guardameta se encuentra en buenas condiciones físicas y la decisión buscó dosificar sus esfuerzos, además de darle la oportunidad a otros integrantes de la plantilla de sumar minutos.

Así, el brasileño tuvo una pausa en la recta final de la temporada, mientras crece la expectativa por lo que sucederá con su continuidad en el equipo vallecaucano.

El arquero había expresado su deseo de renovar con América

En la conversación con AS Colombia, Fernandes fue consultado por su situación contractual y dejó ver que estaba cómodo en la ciudad y en el club. Su contrato termina el 31 de diciembre de 2026, por lo que todavía existía la posibilidad de negociar una extensión.

“Eso depende del club, de mi agente, de lo que se hable, no solo de mí. Pero acá estoy contento, tengo contrato hasta el 31 de diciembre y ojalá con un título. Siempre gané en donde jugué y quiero ganar un título acá. Me quiero quedar acá, mi familia también está muy contenta acá. El clima, la hinchada, pero toca ver lo que pasa hasta el 31 de diciembre”, expresó el guardameta.

A comienzos de octubre, Iván Vélez, gerente deportivo de América, había reconocido que existían conversaciones para renovar el vínculo del brasileño. Sin embargo, las negociaciones no terminaron en un acuerdo y ahora su futuro estaría más cerca del fútbol mexicano.

Necaxa o Puebla, las opciones que tendría Jean Fernandes

La versión que apunta a Necaxa señala que el arquero llegaría como agente libre, con un contrato por tres temporadas y una opción para extenderlo por un año más. Esta posibilidad también tiene como antecedente una operación de 2025, cuando Lucas Domenech, representante del futbolista, aseguró que el Grupo Necaxa había adquirido el 50 % de sus derechos económicos, mientras Fernandes buscaba equipo tras su salida de Cerro Porteño.

Por otro lado, Futbol Total publicó que Puebla sería el equipo interesado en reforzar su portería para el próximo campeonato. Por ahora, las versiones no permiten confirmar cuál de los dos clubes se quedaría con sus servicios.

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Los números de Jean Fernandes en América de Cali

Fernandes llegó al América en enero de 2026 y rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas habituales en la formación escarlata. En su primera temporada con el equipo disputó 37 partidos oficiales, entre Liga BetPlay, Copa Sudamericana y Copa BetPlay, y consiguió mantener su arco en cero en 13 ocasiones.

El brasileño también habló de su temperamento dentro del campo, una característica por la que ha protagonizado algunas polémicas. Explicó que su intención es imponer respeto ante los delanteros rivales, aunque fuera de la cancha se considera una persona tranquila.

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