El atacante apareció en el minuto 81 para aumentar la ventaja del conjunto lisboeta. Durán recibió la oportunidad de quedar mano a mano con el arquero Samuel Portugal y resolvió con efectividad para…

Jhon Jader Durán aprovechó la oportunidad para volver a celebrar con Benfica. El delantero colombiano anotó en la victoria 4-1 frente a Gil Vicente, por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal, en un partido que pudo disputar después de que quedara suspendida temporalmente la sanción que recibió por su expulsión contra Santa Clara.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Jhon Jader Durán respondió en la cancha: gol con Benfica tras el levantamiento de su sanción

El atacante apareció en el minuto 81 para aumentar la ventaja del conjunto lisboeta. Durán recibió la oportunidad de quedar mano a mano con el arquero Samuel Portugal y resolvió con efectividad para marcar el cuarto tanto de su equipo, que ya tenía prácticamente asegurada la clasificación a las semifinales del torneo.

Publicidad

Buen gol de Jhon Jader Durán frente al Gil Vicente por la copa de Portugal ⚽ pic.twitter.com/YN1RtnRZU3 — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) October 29, 2026

Su anotación llegó en medio de la incertidumbre por el expediente disciplinario que continúa abierto en su contra. La suspensión provisional del castigo le permitió estar disponible para este compromiso y también lo mantiene habilitado, por ahora, para los próximos partidos de Benfica.

Los números de Jhon Durán en la victoria de Benfica

Además del gol, el colombiano tuvo participación en diferentes facetas del encuentro. Según los registros compartidos, completó cinco remates, acertó nueve de los 13 pases que intentó y tuvo un 100 % de efectividad en sus regates.

También aportó en labores defensivas con dos despejes y ganó cinco de los nueve duelos que disputó. Su actuación terminó con el tanto que sentenció el 4-1 y le permitió a Benfica avanzar en la Copa de la Liga de Portugal.

Le recomendamos leer: Los sueños de hielo de una campeona del mundo: Kollin Castro

El equipo dirigido por Marco Silva había encaminado el resultado antes de la anotación del colombiano. Dodi Lukébakio abrió el marcador al minuto 36 y amplió la diferencia poco después. Apenas comenzó el segundo tiempo, el atacante belga completó su doblete con una chilena. Lausen descontó para Gil Vicente, pero Jhon Durán apareció en el tramo final para establecer el resultado definitivo.

Con este triunfo, Benfica se clasificó a las semifinales, instancia en la que se enfrentará al Oporto en una nueva edición de ‘O Clássico’, con un lugar en la final de la Taça da Liga en juego.

¿Qué pasó con la sanción de Jhon Durán?

La presencia de Durán en el partido fue posible porque la sanción impuesta tras su expulsión frente a Santa Clara quedó suspendida temporalmente. El Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol abrió un expediente para investigar lo ocurrido durante ese encuentro, en el que el colombiano fue expulsado por unas supuestas provocaciones al rival.

Benfica apeló la decisión y ha defendido que no existen pruebas suficientes para respaldar lo señalado por el árbitro en su informe. El club espera que el proceso termine con la retirada definitiva del castigo y ha mantenido su respaldo al futbolista, quien también ha sido defendido públicamente por el entrenador Marco Silva.

Jhon Jader Durán Palacio y su expulsión al minuto 95 hoy con SL Benfica. Jugaban visitando al CD Santa Clara por la Liga de Portugal 2026/27. pic.twitter.com/krUC0k76o7 — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) October 27, 2026

Según informó el medio portugués O Jogo, el expediente disciplinario continuará abierto mientras avanzan las investigaciones. La resolución definitiva se conocería en un plazo de 15 días, por lo que la situación del delantero todavía no está resuelta.

Le podría interesar: Cristiano firmó un triplete con Al Nassr y se acercó a los 1.000 goles. ¿Cuántos le faltan?

Los próximos partidos de Benfica

Mientras se conoce la decisión de las autoridades portuguesas, Jhon Durán puede competir con normalidad. El colombiano podría estar disponible para el compromiso frente a Alverca, programado para el lunes 2 de noviembre, por la Liga de Portugal.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador