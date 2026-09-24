América de Cali volvió al triunfo: venció a Águilas Doradas en la Liga BetPlay

El partido no tuvo el ritmo ni la cantidad de emociones de otros encuentros del cuadro escarlata, pero América encontró la diferencia en el primer tiempo y después tuvo que…

América de Cali volvió a celebrar en la Liga BetPlay II-2026 , aunque esta vez tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con los tres puntos. El conjunto vallecaucano derrotó 1-0 a Águilas Doradas en el estadio Pascual Guerrero, en un partido correspondiente a la jornada 12, en el que el equipo visitante tuvo opciones para complicar el resultado hasta el final.

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El partido no tuvo el ritmo ni la cantidad de emociones de otros encuentros del cuadro escarlata, pero América encontró la diferencia en el primer tiempo y después tuvo que resistir. Yeison Guzmán fue el encargado de marcar el único gol, en una particular acción que incluso debió repetirse por una circunstancia ocurrida durante el primer cobro.

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👹 🔥⚽ ¡GOL DE AMÉRICA! Yeison Guzmán cobró desde el punto penal y puso el 1-0 del ‘Escarlata’ sobre Águilas Doradas.



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Un penal con repetición incluida para

El primer tiempo transcurrió con pocas situaciones de peligro. Sin embargo, una acción dentro del área de Águilas Doradas le permitió al local ponerse en ventaja.

John Ontaneda disputó una pelota aérea con el brazo arriba y el balón impactó en esa extremidad. El árbitro señaló el punto penal y la decisión fue ratificada por el VAR.

Guzmán tomó la responsabilidad y buscó ejecutar el cobro cruzado. Sin embargo, en el momento de golpear el balón, la pelota se desvió accidentalmente en su pie de apoyo y terminó en el fondo de la portería defendida por Jorge Soto.

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La acción obligó a repetir el lanzamiento. En esta oportunidad, el ’10’ de América mantuvo su decisión de cobrar cruzado y volvió a rematar abajo para superar al arquero visitante y poner el 1-0 a los 27 minutos.

Antes del descanso, América tuvo otra posibilidad con Josen Escobar, quien sacó un derechazo con curva desde fuera del área que pasó muy cerca del segundo palo. Águilas, por su parte, apenas consiguió inquietar con un remate que fue bloqueado por Marlon Torres.

Águilas tuvo el empate y América sufrió

El segundo tiempo comenzó con un momento de preocupación para los locales. Dany Rosero intentó devolver de cabeza una pelota hacia Jean Fernandes, sin advertir que el arquero había salido de su posición para buscarla. El error de comunicación pudo terminar en un autogol, pero el poste evitó el empate.

América intentó sentenciar el encuentro y encontró una opción clara con Yani Quintero, quien apareció por el segundo palo para conectar de cabeza un centro desde el costado. Sin embargo, el asistente levantó la bandera por fuera de juego y, tras la revisión correspondiente, el VAR confirmó la decisión.

En los últimos minutos, el conjunto vallecaucano volvió a acercarse al segundo gol. Tomás Ángel realizó una gran diagonal y definió de zurda, pero entre Jorge Soto y el travesaño evitaron la celebración. Ya en el tiempo añadido, el horizontal volvió a aparecer para negarle el gol a América, esta vez después de un remate de Daniel Valencia.

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Con el 1-0 definitivo, América sumó tres puntos importantes y llegó a 24 unidades en la Liga BetPlay II-2026. Águilas Doradas, entretanto, permanece en la posición 11 con 11 puntos.

América tendrá ahora que esperar hasta el 4 de octubre, cuando visite a Llaneros. Águilas, en cambio, continuará su recorrido por el Valle del Cauca y este fin de semana se medirá con Deportivo Cali en Palmaseca.

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