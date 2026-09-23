Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay

La ausencia del nuevo jugador de Millonarios no tiene que ver…

El esperado estreno de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios tendrá que esperar. El experimentado futbolista no fue incluido por Alberto Gamero en la convocatoria para enfrentar este jueves a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot , pese a que ya estaba habilitado para disputar partidos de Liga. El clásico, que también había despertado expectativa por un posible duelo entre Cuadrado y James Rodríguez , finalmente no tendrá al jugador antioqueño entre sus protagonistas.

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La ausencia del nuevo jugador de Millonarios no tiene que ver con la sanción de dos fechas que tenía pendiente desde Italia. Cuadrado había sido expulsado el 25 de septiembre de 2025, cuando defendía al Pisa frente al Torino por la Copa Italia, y llegó al fútbol colombiano con ese castigo todavía vigente.

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Por esa razón, no pudo disputar el partido contra Boyacá Chicó, que terminó con triunfo 3-0 para Millonarios. El club, además, realizó una solicitud ante la Dimayor para definir cómo debía cumplir la segunda jornada de suspensión.

La respuesta permitió que esa fecha restante pueda ser pagada en la Copa BetPlay contra Barranquilla, y no en la Liga. De esta manera, Cuadrado ya tenía vía libre desde el punto de vista disciplinario para jugar el clásico con Nacional.

La decisión final pasó entonces por el aspecto físico. Gamero había explicado después del partido contra Chicó que tendría varios días para evaluar al futbolista y determinar si estaba en condiciones de competir. El entrenador ha manejado con cautela su regreso, debido a los meses que llevaba sin disputar encuentros oficiales y al trabajo de reacondicionamiento que venía realizando.

Finalmente, la evaluación no fue suficiente para que Cuadrado entrara en la convocatoria para el viaje a Medellín.

Un debut que tendrá que esperar

La expectativa por la primera aparición de Cuadrado con Millonarios había crecido desde su llegada al club. El conjunto embajador anunció oficialmente su contratación el 10 de septiembre y seis días después realizó su presentación ante los medios.

Además, antes del encuentro frente a Boyacá Chicó, el antioqueño tuvo su primer contacto con los hinchas en El Campín. Allí recibió la camiseta número 7 de manos de Willington Ortiz, una de las grandes leyendas del club.

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Su regreso al fútbol colombiano se produjo después de 17 años en Europa, periodo en el que pasó por equipos como Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter, Atalanta y Pisa. Su trayectoria internacional y su recorrido con la selección de Colombia hicieron que el clásico ante Nacional apareciera como un escenario especial para su estreno.

Sin embargo, ese momento deberá esperar.

James Rodríguez sí podría estar con Nacional

El otro gran atractivo previo al clásico era la posibilidad de ver frente a frente a James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, dos futbolistas que compartieron durante años la selección de Colombia y que ahora regresaron al país para jugar en dos clubes de marcada rivalidad.

Con Cuadrado descartado por decisión técnica, la atención queda puesta en James. El volante de Nacional había quedado en duda después de presentar una indisposición asociada a un virus, según explicó Lucas González.

El panorama cambió este miércoles, cuando James entrenó con normalidad en Guarne. Salvo una novedad de última hora, se espera que haga parte de la convocatoria. Incluso, el técnico había señalado que podría ser inicialista si estaba completamente recuperado.

Volver a tu país por la puerta grande, con hambre de ganar y con el respaldo de la mejor hinchada de todas 💚



Estamos juntos, @jamesdrodriguez



Mira la entrevista completa 👇https://t.co/z16a0R7nEu pic.twitter.com/WLam7NWPLW — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 18, 2026

James, además, ya tiene minutos con Nacional. Participó en la victoria 3-2 contra Internacional de Bogotá y disputó todo el segundo tiempo en la derrota 2-0 frente a Llaneros.

Por eso, el clásico que inicialmente aparecía como la oportunidad para el primer gran enfrentamiento entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado tendrá, al menos por ahora, a uno solo de los dos en condiciones de ser protagonista.

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¿Dónde y a qué hora ver Nacional vs. Millonarios?

Fecha: jueves 24 de septiembre de 2026

jueves 24 de septiembre de 2026 Hora: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Estadio: Atanasio Girardot

Atanasio Girardot Canal: Win Sports +

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