América vs. Medellín, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay

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América de Cali e Independiente Medellín protagonizarán un duelo clave en el estadio Pascual Guerrero, por la Liga BetPlay 2026-II. El líder del campeonato, con 27 puntos, buscará dar otro paso hacia la clasificación a los cuadrangulares semifinales, mientras que el Poderoso, séptimo con 20 unidades, necesita sumar para mantenerse dentro del grupo de los ocho, pues tiene los mismos puntos que el equipo que ocupa la octava casilla. El compromiso comenzará a las 8:15 p. m., en un enfrentamiento que pondrá a prueba el buen momento de los escarlatas y la necesidad de reacción de los antioqueños.
América llegará a este encuentro después de vencer 2-1 a Llaneros como visitante, resultado con el que completó dos triunfos consecutivos y ratificó su regularidad, pues apenas perdió uno de sus partidos en el campeonato. El panorama del DIM será diferente: el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea acumula tres jornadas sin ganar, con dos derrotas y un empate, por lo que necesita recuperar terreno en la tabla.
Siga acá el minuto a minuto de América vs. Medellín:
Los inicialistas en Medellín
El técnico Luis Amaranto Perea eligió a Éder Chaux como guardameta titular. La línea defensiva estará conformada por Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela y Frank Fabra.
En el mediocampo de contención estarán Didier Moreno y Halam Loboa. Por las bandas jugarán Hayen Palacios y Yony González, mientras que Daniel Cataño será el encargado de la creación por el centro. Como referente en ataque estará Carlos Lucumí.
La formación de América
El técnico David González dispuso al arquero brasileño Jean Fernández bajo los tres palos. La línea defensiva estará conformada por Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar y Marcos Mina.
En el mediocampo de contención estarán Josen Escobar y el capitán Rafael Carrascal. Más adelantados, por las bandas, jugarán Luis Quiñones y Tilman Palacios, mientras que Yeison Guzmán llevará la camiseta número 10 y será el encargado de la creación. Como referente en ataque estará Tomás Ángel.
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