América visita a Bucaramanga en el arranque del grupo B, con el objetivo de comenzar los cuadrangulares con una victoria y hacer valer su ventaja deportiva. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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Atlético Bucaramanga y América de Cali abren su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay del segundo semestre. Ambos equipos se enfrentarán esta tarde, desde las 6:35 p. m., en el estadio Américo Montanini, con el arbitraje de Carlos Andrés Ortega. El compromiso hace parte del grupo B, que comparten con Deportivo Cali y Millonarios, equipos que se medirán a continuación, desde las 8:40 p. m., en Palmira.

América llega como uno de los favoritos de la zona y cuenta con la ventaja deportiva, luego de terminar segundo en la fase de todos contra todos. Además, el historial reciente favorece al conjunto escarlata: en los últimos cinco enfrentamientos registra tres victorias y dos empates, mientras que Bucaramanga no ha conseguido triunfos. Para este primer desafío, el equipo vallecaucano tendrá dos bajas por lesión: Jan Lucumí y Daniel Valencia.

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Siga acá el minuto a minuto de Bucaramanga vs. América en Liga BetPlay

45’ ⏱️ BUCARAMANGA 🟡🟡2-2 AMÉRICA 🔴🔴: Termina el primer tiempo en Bucaramanga.

38’ ⏱️ BUCARAMANGA 🟡🟡2-2 AMÉRICA 🔴🔴: ¡América encontró el empate en Bucaramanga! El conjunto escarlata volvió a igualar el marcador tras una buena acción individual de Luis Quiñones, quien dejó el balón para Yeison Guzmán. El atacante picó la pelota ante la salida de Christopher Fiermarin y, cuando parecía que iba a cruzar la línea de gol, Tomás Ángel llegó desde atrás para empujarla y asegurar la anotación. El Américo Montanini vive una primera parte vibrante, con cuatro goles y un partido de ida y vuelta.

33’ ⏱️ BUCARAMANGA 🟡🟡2-1 AMÉRICA 🔴🔴: ¡Bucaramanga remontó el partido! Luciano Pons volvió a aparecer y puso el 2-1. El delantero argentino recibió un pase filtrado de Emerson Batalla por el costado derecho, trazó una diagonal hacia el área y sacó un remate rasante que volvió a pegar en el poste antes de ingresar al arco. Jean Fernandes no tuvo posibilidades de evitar la anotación. América volvió a mostrar problemas en defensa y el conjunto leopardo aprovechó para darle vuelta al marcador. Con su doblete, Pons llegó a la misma cifra de Guzmán (10) en la tabla de goleadores de la Liga BetPlay.

30’ ⏱️ BUCARAMANGA 🟡🟡1-1 AMÉRICA 🔴🔴: El partido se volvió disputado en la mitad del campo, con ambos equipos buscando asumir el protagonismo. América dejó de tener la comodidad que le ofrecía la ventaja para explotar los espacios al contragolpe y comenzó a buscar más el balón para construir sus ataques desde la posesión. Bucaramanga, por su parte, mantuvo su intención de proponer y encontró en Emerson Batalla y Fabián Sambueza a sus principales argumentos para generar desequilibrio en el frente ofensivo.

18’ ⏱️ BUCARAMANGA 🟡🟡1-1 AMÉRICA 🔴🔴: Luciano Pons apareció al minuto 18 para igualar el compromiso en el Américo Montanini. El conjunto leopardo reaccionó después del tanto tempranero de América y encontró el empate tras una buena acción colectiva que comenzó con Fabián Sambueza por el costado derecho. El extremo envió el centro, Pons ganó la posición, controló con la pierna derecha y, casi de espaldas al arco, giró para sacar un remate que pegó en el vertical antes de entrar. Dos goles en menos de 20 minutos en Bucaramanga.

🚀🐆 ¡GOLAZO DE BUCARAMANGA! ¡Luciano Pons apareció con una gran definición para poner el 1-1 contra América!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/WuywgWDOCL — Win Sports (@WinSportsTV) November 20, 2026

07’ ⏱️ BUCARAMANGA 🟡🟡0-1 AMÉRICA 🔴🔴: El conjunto escarlata golpeó temprano en Bucaramanga y se puso en ventaja. Luis Quiñones filtró un excelente pase para Jhon Murillo, quien le ganó en velocidad a la defensa, quedó mano a mano con Christopher Fiermarin y definió con precisión junto al palo más cercano. América aprovechó su segunda gran oportunidad y comenzó ganando como visitante en el Américo Montanini.

⚽👹 ¡GOL DE AMÉRICA DE CALI! ¡Murillo puso a ganar a la 'mecha' contra Bucaramanga!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/E1uwI3DUVZ — Win Sports (@WinSportsTV) November 20, 2026

05’ ⏱️ BUCARAMANGA 🟡🟡0-0 AMÉRICA 🔴🔴: ¡América avisó primero! Al minuto 5 llegó la primera ocasión clara del compromiso. Luis Quiñones construyó una pared por el costado derecho dentro del área y, tras recibir la devolución, sacó un remate de zurda que buscaba el segundo palo, pero el balón se estrelló en el travesaño. El conjunto escarlata estuvo muy cerca de abrir el marcador en Bucaramanga.

01’ ⏱️ BUCARAMANGA 🟡🟡0-0 AMÉRICA 🔴🔴: Ya rueda el balón en el Américo Montanini.

David González confirmó su once titular para el debut de América en los cuadrangulares. El equipo escarlata tendrá al brasileño Jean Fernandes en el arco; Mateo Castillo, Marlon Torres, Dany Rosero y Omar Bertel conformarán la línea defensiva. En la primera línea de volantes estarán Rafael Carrascal y Yani Quintero, mientras que Luis Quiñones y Jhon Murillo ocuparán las bandas. Yeison Guzmán jugará como enganche y Tomás Ángel será el referente en el frente de ataque.

Pablo Peirano también definió su once titular para el estreno de Atlético Bucaramanga en los cuadrangulares. El equipo santandereano tendrá al uruguayo Christopher Fiermarin en el arco; Aldair Gutiérrez, José Ortiz, Carlos Romaña y José García integrarán la defensa. En el mediocampo estarán Félix Charrupí, Aldair Zárate y Leonardo Flores, mientras que Fabián Sambueza y Emerson Batalla acompañarán a Luciano Pons, el referente de ataque.

El inicio de los cuadrangulares semifinales tuvo un contratiempo en Medellín. El partido entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, que abría la actividad del grupo A, fue suspendido temporalmente por las fuertes lluvias que cayeron sobre la capital antioqueña. El compromiso alcanzó a disputarse durante cerca de diez minutos, pero el árbitro decidió detenerlo porque el balón dejó de rodar con normalidad debido a la acumulación de agua en el terreno de juego.

Aunque la intensidad del aguacero disminuyó, la cancha todavía necesitaba evacuar el agua acumulada. Tras esperar varios minutos, el juez central anunció que el encuentro se reanudará a las 5:55 p. m., por lo que la acción regresará aproximadamente media hora después de la suspensión.

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