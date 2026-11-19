El América de Cali se prepara para iniciar su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto escarlata, que también consiguió su clasificación a la final de la Copa BetPlay, terminó en la segunda posición del todos contra todos y aseguró la ventaja deportiva para esta fase del campeonato. Sin embargo, mientras el equipo atraviesa un buen momento futbolístico, su panorama institucional sigue marcado por las diferencias entre los directivos, los jugadores y la hinchada.

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Uno de los asuntos que genera preocupación en el interior del club es la situación relacionada con las concentraciones del plantel, un tema que ha estado presente durante el semestre. Al respecto, se hizo un llamado para dejar atrás las diferencias y evitar que los problemas extradeportivos afecten el rendimiento del equipo en la instancia definitiva de la Liga BetPlay.

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"Por lo menos antes de que tengamos el primer partido de local y venga de nuevo esa preocupación de si concentramos o no concentramos, yo creo que ya estuvo, ya fue. Ya no podemos, ya no podemos más darnos ese lujo y darnos esa posibilidad de que si las cosas no salen bien le echemos la culpa a eso. No podemos dejar cabos sueltos ya. Tenemos que todos, desde directivos, hinchas, jugadores, todos, hacer lo que tengamos que hacer para que el equipo esté como tiene que estar y podamos competir de la manera que hay que competir", afirmó David González, técnico del club vallecaucano.

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🚨 David González sobre el desgaste que ha generado en lo deportivo la situación económica del #América y el no concentrar antes de los partidos en Cali:



💬 “Espero que se solucione antes del primer partido de local (…) Ya estuvo. Ya fue. Ya no podemos más… Darnos ese lujo de… pic.twitter.com/5r6N3aEyzl — Pipe Sierra (@PSierraR) November 19, 2026

Declaraciones de Luis Quiñones, delantero de América

Por su parte, Luis Quiñones, delantero del América de Cali, también manifestó su inconformidad, aunque en su caso hizo referencia a la asistencia de los aficionados al estadio y al respaldo que ha recibido el plantel durante el semestre.

"Yo creo que ha sido un tema que, en lo personal, para mí ha sido triste. Ver el marco del estadio así, de que la gente no haya creído en nosotros, es triste y hoy nosotros hemos dado un paso importante, de que la gente confíe en este grupo, que venimos de menos a más, ya tuvimos la clasificación a un torneo, estamos peleando por el otro y yo creo que la gente tiene que empezar a valorar eso", expresó el atacante.

De esta manera, América afrontará los cuadrangulares semifinales con el objetivo de trasladar su buen momento deportivo a la fase definitiva del campeonato. El equipo vallecaucano tendrá dos frentes abiertos en el cierre de 2026: la posibilidad de disputar el título de la Liga BetPlay y la final de la Copa BetPlay, mientras busca resolver las diferencias que han rodeado al club durante los últimos meses.

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#RP | 🔴🗣️ “NO PODEMOS VOLVER A TENER LA PREOCUPACIÓN DE SI CONCENTRAMOS O NO”



David González se refirió a la importancia de que @AmericadeCali tenga todas las condiciones necesarias para afrontar los cuadrangulares y evitar que situaciones relacionadas con la concentración… pic.twitter.com/tWWJHCP2Ds — América En La Red (@Americaenlared) November 19, 2026

Así jugará América el cuadrangular de la Liga BetPlay 2026-II

El cuadro escarlata, al quedar en el segundo lugar del todos contra todos, tendrá la ventaja deportiva para el cuadrangular, el cual comparte con Millonarios, Deportivo Cali y Bucaramanga. En la primera fecha, que se jugará este viernes 20 de noviembre, enfrentará de visitante a Bucaramanga; luego recibirá el martes 24 de noviembre a Deportivo Cali en el Pascual Guerrero.

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