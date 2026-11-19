El entrenador Vincent Kompany se refirió a la situación del colombiano en la previa del compromiso de este viernes contra Colonia, por la Bundesliga. El técnico…

Buenas noticias para Luis Díaz y la selección de Colombia. El extremo guajiro está cada vez más cerca de regresar a las canchas con Bayern Múnich, después de superar una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo. Aunque su recuperación avanza favorablemente, el cuerpo técnico del equipo alemán mantiene la cautela y no quiere apresurar su vuelta a la competencia.

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El entrenador Vincent Kompany se refirió a la situación del colombiano en la previa del compromiso de este viernes contra Colonia, por la Bundesliga. El técnico descartó su presencia en ese encuentro y explicó que todavía necesita algunos días para estar nuevamente disponible.

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"‘Lucho lo está haciendo muy bien. Ha tenido una buena semana. Creo que mañana aún sería demasiado pronto para él", señaló Kompany, quien también entregó una fecha estimada para el regreso del atacante. "En los próximos siete días podemos esperar de manera realista que vuelva a hacer su primera aparición", agregó el entrenador.

De esta manera, el regreso del colombiano podría producirse en el compromiso contra Lille, correspondiente a la quinta jornada de la Champions League, o, en su defecto, el sábado 28 de noviembre, cuando Bayern Múnich enfrente a Hamburgo por el campeonato alemán.

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🇨🇴🔙 Luis Diaz regresará a convocatorias del Bayern Munich 🇩🇪 la próxima semana, tras superar la lesión que lo tuvo al margen desde el 21 de octubre. pic.twitter.com/kskX8LHhxy — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 19, 2026

¿Cuántos partidos se ha perdido Luis Díaz con Bayern Múnich?

La lesión del colombiano se produjo el pasado 21 de octubre, durante el encuentro contra Arsenal por la Champions League. Díaz ingresó al terreno de juego, pero tuvo que abandonar el compromiso pocos minutos después por las molestias en la parte posterior del muslo izquierdo.

Posteriormente, los exámenes médicos confirmaron una pequeña rotura fibrilar que lo obligó a detener su actividad competitiva. Desde entonces, el extremo se ha perdido seis partidos con Bayern Múnich, además de los dos amistosos que disputó la selección de Colombia contra Chile durante la fecha FIFA de noviembre.

La ausencia del guajiro ha sido un asunto importante para el conjunto bávaro, que espera recuperar a uno de sus jugadores ofensivos antes de afrontar los próximos compromisos de la temporada.

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Kompany sobre Luis Díaz 🇨🇴: "A Lucho le va muy bien. Ha tenido una buena semana. Para mañana aún es un poco justo, pero en los próximos siete días estamos en condiciones de que vuelva a tener minutos."



🔸El colombiano no juega desde el 21 de octubre (Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿). pic.twitter.com/YtYUSIAlmz — Destino Deportivo | Podcast (@DestinoDeportiv) November 19, 2026

Bayern Múnich no quiere apresurar el regreso de ‘Lucho’

La cautela del cuerpo técnico tiene una explicación. Bayern Múnich quiere evitar que Luis Díaz vuelva a sufrir problemas físicos, especialmente después de lo ocurrido contra Arsenal, cuando el futbolista regresó al campo y tuvo que salir nuevamente por la lesión.

Por eso, aunque el extremo ya está cerca de completar su recuperación, Kompany y su equipo prefieren esperar hasta que esté en condiciones de competir sin riesgos innecesarios.

Si se cumplen los plazos señalados por el entrenador, el colombiano podría volver a sumar minutos en los próximos días y recuperar ritmo de competencia con Bayern Múnich. Su regreso también será una noticia importante para la selección de Colombia, que sigue pendiente de la evolución de uno de sus principales referentes de cara a los próximos compromisos internacionales.

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