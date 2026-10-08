James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional para la Liga Betplay 2026-II. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Nacional 0-0 Tolima, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay Juan Carlos Becerra Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Atlético Nacional y Deportes Tolima se ponen al día en la Liga BetPlay 2026-II con un duelo pendiente por la novena fecha, que se disputará este jueves en el estadio Ditaires, de Itagüí, debido a que el Atanasio Girardot no está disponible. El conjunto verdolaga llega motivado tras vencer 3-1 a Junior y ocupa la cuarta posición con 22 puntos en 10 partidos. Con menos encuentros disputados que el resto de los equipos, Nacional tendrá la oportunidad de acercarse al liderato, que actualmente pertenece al América, con 27 unidades en 12 juegos.

Por su parte, Deportes Tolima afronta el compromiso con la necesidad de recuperar terreno bajo la dirección de Luis Fernando Suárez, quien asumió el cargo en reemplazo de Sebastián Oliveros. El equipo pijao viene de empatar 0-0 con Boyacá Chicó y marcha octavo con 19 puntos en 12 partidos, apenas por delante de Cúcuta Deportivo, que suma 15 unidades. El encuentro comenzará a las 6:05 p. m., tendrá transmisión de Win Sports y contará nuevamente con James Rodríguez como titular de Atlético Nacional, dirigido por Lucas González.

Publicidad

Siga acá el minuto a minuto de Nacional vs. Tolima en vivo:

10’ ⏱️ ATLÉTICO NACIONAL 🟢⚪️ 0-0 TOLIMA 🟤🟤: Atlético Nacional tomó la iniciativa en los primeros minutos y encontró estabilidad en su juego a partir de la posesión del balón. Edwin Cardona y James Rodríguez asumieron protagonismo en la creación, buscando espacios para generar las primeras opciones ofensivas del conjunto verdolaga.

Por ahora, Neto Volpi no ha tenido que exigirse demasiado, mientras que Deportes Tolima no consiguió generar ocasiones claras de gol en ataque. Nacional manejó la pelota y buscó los caminos para abrir el marcador en Ditaires.

Le puede interesar

01’ ⏱️ ATLÉTICO NACIONAL 🟢⚪️ 0-0 TOLIMA 🟤🟤: Ya rueda el balón en Itagüí.

Atlético Nacional afronta el partido ante Deportes Tolima con varias bajas por lesión, especialmente en la zona ofensiva. Entre los jugadores que permanecen en la enfermería aparecen Alfredo Morelos, Cristian Arango, Andrés Sarmiento y Marlos Moreno, ausencias que han obligado al cuerpo técnico a buscar alternativas para conformar el ataque verdolaga.

La situación de Morelos y Arango, dos delanteros centro y referentes en el área, ha llevado a Lucas González a explorar planteamientos diferentes, con mayor protagonismo para los jugadores creativos y el juego por las bandas, en lugar de apostar por un nueve natural como principal referencia ofensiva.

Deportes Tolima también confirmó su formación titular para enfrentar a Atlético Nacional en el estadio Ditaires, en Itagüí. El conjunto pijao tendrá al brasileño Neto Volpi en el arco, acompañado en la línea defensiva por Jherson Mosquera, Brayan Rovira, Anderson Angulo y Junior Hernández.

En la mitad de la cancha, Homer Martínez y Sebastián Guzmán estarán a cargo de la doble contención. Más adelante aparecerán Shean Barbosa, Luis Sánchez y Ever Valencia, mientras que el mexicano Sergio Aguayo será la referencia en ataque. Este es el once elegido por Luis Fernando Suárez para el compromiso pendiente de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional confirmó su formación titular para enfrentar esta tarde a Deportes Tolima en el partido pendiente por la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto verdolaga tendrá a Franco Armani en el arco, con Neider Parra, Andrés Felipe Román, Milton Casco y César Haydar en la línea defensiva.

En el mediocampo, Jorman Campuzano será el encargado de la contención, mientras que más adelante estarán tres jugadores de buen pie: el argentino Elías Cabrera, Edwin Cardona y James Rodríguez. En el frente de ataque aparecerán Yeicar Perlaza e Ian Poveda, en el once elegido por Lucas González para buscar una nueva victoria.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador