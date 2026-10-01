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Atlético Nacional 0-0 Junior, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay

Atlético Nacional y Junior se ponen al día en la Liga BetPlay, con James Rodríguez como capitán y titular del conjunto verdolaga.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
30 de septiembre de 2026 – 08:07 p. m.
Atletico Nacional's midfielder #19 Juan Rengifo and Junior's midfielder #80 Fabian Angel fight for the ball during the Colombian championship final second leg football match between Atletico Nacional and Junior at the Atanasio Girardot stadium in Medellin, Colombia on June 8, 2025. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP)
Atlético Nacional y Junior se ponen al día en la Liga BetPlay, con James Rodríguez como capitán y titular del conjunto verdolaga.
Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

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Atlético Nacional y Junior se ponen al día en la Liga BetPlay. Los dos equipos disputan en el Atanasio Girardot su partido pendiente por la tercera fecha, en un duelo con necesidades diferentes para ambos.

Nacional llega sexto con 19 puntos en nueve partidos y busca volver al triunfo después del empate 1-1 frente a Millonarios en este mismo escenario. El conjunto verdolaga quiere sumar para acercarse nuevamente a los primeros puestos de la tabla.

Junior, por su parte, llega con dos victorias consecutivas y la necesidad de salir del fondo de la clasificación. El equipo barranquillero también tiene nueve partidos jugados, pero apenas suma nueve puntos y ocupa la casilla 16. Uno de los grandes atractivos del encuentro estará en James Rodríguez, quien apunta a ser titular y llevar por primera vez la cinta de capitán de Atlético Nacional.

Siga acá el minuto a minuto de Nacional vs. Junior en Liga BetPlay:

30 de septiembre de 2026 – 08:06 p. m.

Nacional esconde el balón

05’ ⏱️ ATLÉTICO NACIONAL 🟢⚪️ 0-0 JUNIOR 🔴🔴: Los primeros minutos son para Atlético Nacional, que asumió el control de la pelota y maneja la posesión en el Atanasio Girardot. El conjunto verdolaga ya consiguió pisar en un par de ocasiones el área de Junior.

Sin embargo, ese dominio todavía no se traduce en opciones claras de gol. Nacional tiene la pelota y marca el ritmo del compromiso, mientras el equipo barranquillero espera su momento para intentar responder.

Actualización clave 30 de septiembre de 2026 – 07:59 p. m.

Comienza el partido

01’ ⏱️ ATLÉTICO NACIONAL 🟢⚪️ 0-0 JUNIOR 🔴🔴: Arranca el juego en el Atanasio Girardot.

Actualización clave 30 de septiembre de 2026 – 07:20 p. m.

Los once de Junior

Junior de Barranquilla también confirmó su formación para visitar a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. En el arco estará Jefferson Martínez, mientras que la línea defensiva la conformarán Yeison Suárez, Daniel Rivera, Jermein Peña y Pablo Ortiz.

En el mediocampo de contención estarán Juan David Ríos y Fabián Ángel. Más adelantados aparecerán Deiber Caicedo y Bryan Castrillón, mientras que en ataque estarán el experimentado Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva. Este es el once elegido por Sebastián Viera para el compromiso pendiente de la Liga BetPlay.

Actualización clave 30 de septiembre de 2026 – 07:17 p. m.

La formación de Nacional

Formación confirmada de Atlético Nacional para el duelo de esta noche contra Junior en el Atanasio Girardot. El conjunto verdolaga tendrá a Franco Armani en el arco, con Neider Parra, William Tesillo, Milton Casco y Andrés Felipe Román en la línea defensiva.

En el mediocampo estarán Felipe Marín y Elías Cabrera, mientras que James Rodríguez jugará más adelantado, como enganche y capitán de Nacional. En el frente de ataque aparecerán Yeicar Perlaza, Andrés Sarmiento e Ian Poveda. Este es el once elegido por Lucas González para el partido pendiente de la Liga BetPlay.

Actualización clave 30 de septiembre de 2026 – 06:36 p. m.

Historial reciente

Los antecedentes recientes muestran un duelo equilibrado. En los últimos cinco enfrentamientos entre Atlético Nacional y Junior, cada equipo consiguió dos victorias, mientras que el compromiso restante terminó en empate.

El último cruce fue precisamente en la final de la Liga BetPlay del primer semestre. Junior se impuso 3-0 en el partido de ida y Nacional ganó 1-0 en la vuelta, resultado que no alcanzó para remontar la serie. El conjunto barranquillero terminó celebrando el título de bicampeón con un marcador global de 3-1.

30 de septiembre de 2026 – 06:32 p. m.

El árbitro del partido

El partido será dirigido por Andrés José Rojas y comenzará a las 8:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot. La transmisión estará a cargo de Win Sports +

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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