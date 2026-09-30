Tragedia en la Patagonia: murió la esquiadora francesa Juliette Willmann tras una avalancha

El accidente ocurrió en la zona del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz. Willmann se encontraba recorriendo Sudamérica desde hacía varias semanas junto a su esposo, el también francés Pierre-Idris…

La montaña que durante años fue escenario de sus grandes desafíos terminó convirtiéndose en el lugar de una tragedia. Juliette Willmann, reconocida esquiadora francesa de freeride, murió este martes a los 29 años tras quedar atrapada por una avalancha en el Cerro Crestón, en la Patagonia argentina.

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El accidente ocurrió en la zona del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz. Willmann se encontraba recorriendo Sudamérica desde hacía varias semanas junto a su esposo, el también francés Pierre-Idris Mehdi, de 30 años. Ambos practicaban esquí de travesía cuando, alrededor de las 12:30 p. m., un corte de placa en el manto de nieve provocó un desprendimiento que los arrastró montaña abajo.

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Mehdi logró ser rescatado con vida y, según la información entregada sobre el operativo, se encuentra fuera de peligro. Para Willmann, sin embargo, el desenlace fue fatal.

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Un operativo de rescate en la Patagonia

La emergencia fue detectada gracias a la señal de una baliza de emergencia, que permitió conocer lo ocurrido y activar un amplio operativo de rescate.

En las labores participaron organismos como Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Protección Civil y la Comisión de Auxilio El Chaltén, entre otras entidades. Antes de que llegaran los equipos especializados, algunas personas que se encontraban en el lugar consiguieron desenterrar a los dos esquiadores.

También realizaron maniobras de reanimación a Juliette Willmann, en un intento por mantenerla con vida. Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado.

Los rescatistas especializados llegaron al sector a las 4:58 p. m. y posteriormente constataron el fallecimiento de la deportista francesa.

Una trayectoria ligada al esquí

La muerte de Willmann enluta al mundo del freeride, disciplina en la que logró convertirse en una de sus referentes internacionales.

Nacida en Marsella y criada en el valle de Ubaye, la francesa creció en una familia estrechamente relacionada con el esquí. Su padre, Philippe Willmann, fue entrenador del equipo femenino francés de esquí alpino, mientras que su hermana Alison también hizo parte de los seleccionados de Francia.

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Juliette comenzó su trayectoria deportiva en el esquí alpino de competición, pero posteriormente encontró en el freeride el camino que marcaría su carrera.

En 2018 ganó el Freeride World Qualifier, resultado que le permitió acceder al Freeride World Tour, considerado el principal circuito internacional de la especialidad. Allí compitió entre 2019 y 2022 y consiguió uno de los resultados más destacados de su carrera en 2021, cuando terminó cuarta en la clasificación general.

Después de abandonar la competencia, Willmann orientó su actividad hacia el esquí de alta montaña y diferentes proyectos audiovisuales, manteniendo así su vínculo con las montañas y con una disciplina que marcó buena parte de su vida.

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