Atlético Nacional y Once Caldas igualaron 2-2 en partido por los damnificados del terremoto

Hinchada de Atlético Nacional presente en el estadio El Campín de Bogotá en el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay entre Tigres y el club Verdolaga. Foto: Jorge Londoño

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En un partido, no por los puntos, no por la gloria deportiva, sino por Colombia, Atlético Nacional empató a dos goles contra Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia. Lo recaudado durante el compromiso será donado a los damnificados del terremoto en Colombia del 10 de agosto.

Juan Manuel Zapata (Nacional) fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 23. Ya en el segundo tiempo Edwin Torres marcó por duplicado (56′ y 79′) para poner en ventaja al ‘Blanco Blanco’. Sin embargo, Andrés Felipe Reyes marcó en el minuto 84 para dejar todo en tablas en el encuentro.

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Fútbol solidario en tierras paisas

“18.108 hinchas del fútbol asistieron esta noche al Atanasio para unirse en una sola voz por el futuro de Colombia, para que sea próspero y en paz para todos. Gracias”, publicó en X el conjunto Verdolaga, que ofició de local.

Vale la pena recordar que hasta el momento se cuentan 319 víctimas mortales por cuenta del sismo que se registró en Colombia hace más de una semana, especialmente en Chocó, Pereira, Cali y Manizales, las ciudades más afectadas tras el movimiento telúrico de magnitud 7,4.

Adicionalmente, son miles y miles de personas que resultaron afectadas, sea porque perdieron su hogar o este quedó gravemente afectado. Asimismo, infraestructuras públicas, como colegios y hospitales, quedaron dañadas.

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