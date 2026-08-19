Figura de Manchester City dejó Inglaterra y ahora jugará en el fútbol de Arabia Saudita

Tijjani Reijnders en un partido de la Premier League 2025/26 entre Manchester City y Manchester United. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

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El centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders llegó a Arabia Saudita tras concretarse su traspaso desde Manchester City hasta el Al Qadsiah de ese país. De acuerdo con una fuente de la AFP, firmó un contrato hasta 2031.

Según la prensa, Al Qadsiah pagó cerca de EUR 61 millones para hacerse con los servicios del jugador de 28 años. Reijnders viene de disputar la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 con la selección de los Países Bajos.

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El club de Arabia Saudita está respaldado por la compañía petrolífera estatal Aramco, también copropietario del equipo de Fórmula 1, Aston Martin, y es entrenado por el antiguo director técnico de Liverpool, Brendan Rodgers.

Tijjani Reijnders tenía contrato con el City hasta junio de 2030 tras haberse unido hace apenas un año al equipo ciudadano, procedente del AC Milan. La semana pasada entrenó al margen del grupo y no disputó la Community Shield.

Su salida es el último cambio hasta la fecha en una gran transformación del centro del campo de los Skyblues, marcada especialmente por la salida de Rodri hacia el FC Barcelona. Tal vez la baja más sensible de los ingleses.

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¿Por qué Reijnders se fue a Arabia Saudita?

Este traspaso del neerlandés toma por sorpresa a propios y extraños por su juventud y potencial en Europa. En su única temporada con el City, disputó 50 partidos, anotando siete goles y brindando ocho asistencias en un año.

Sin duda fue uno de los jugadores más regulares en la última temporada de Pep Guardiola en su último año con Manchester City. Además, obtuvo el título de la Carabao Cup (Copa de la Liga), tras vencer al Arsenal en la final.

No había muchas razones, al menos dentro del campo, para abandonar la Premier League y marcharse a una liga emergente. Incluso su buen rendimiento lo llevó a disputar el Mundial 2026 con los Países Bajos.

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