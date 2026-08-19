¡Oficial! La Dimayor definió un nuevo formato para los octavos de final de la Copa Betplay

Atlético Nacional disputó el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay frente a Tigres de segunda división en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Jorge Londoño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 19 de agosto de 2026, la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor con los 36 clubes del fútbol colombiano decidió cambiar el formato actual de la Copa Betplay 2026. Todo esto por el parón que experimentó el fútbol profesional colombiano por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

Eso sí, la propuesta de cambiar el formato de la Liga Betplay 2026-II, de cuadrangulares, a playoffs, como se jugó el primer campeonato del año, no fue aprobada por la mayoría de los equipos. En concordancia, el rentado de primera división se mantiene igual y no sufre cambios por la emergencia.

Entérese: Figura de Manchester City dejó Inglaterra y ahora jugará en el fútbol de Arabia Saudita

La Copa Betplay se juega a partido único

La fase de octavos y cuartos de final de la copa se jugará a partido único. Eso significa que no habrá series de ida y vuelta entre los 16 clubes aún en competencia. Esto acorta el calendario y alivia la carga de partidos.

“La localía se definió respetando lo estipulado con respecto al partido de vuelta en el reglamento de la competición. Si es entre un equipo del torneo y uno de la liga, será local el equipo de la segunda categoría”, explicó la Dimayor.

De esta manera, así quedaron los partidos de octavos de final de la Copa Betplay 2026 que se resolverán en un juego. No obstante, llegada la ronda de semifinales, el formato del campeonato vuelve a las series de ida y vuelta.

No se pierda: Santiago Buitrago será el capo del Team Bahrain Victorious para la Vuelta a España

Octavos de final de la Copa Betplay 2026 (local el equipo de la izquierda)

Real Cundinamarca vs . Internacional de Bogotá

Deportes Quindío vs . Llaneros

América de Cali vs . Deportivo Pereira

Barranquilla FC vs . Millonarios

Atlético Nacional vs . Deportivo Cali

Deportivo Pasto vs . Deportivo Independiente Medellín

Once Caldas vs . Alianza Valledupar

Independiente Santa Fe o Unión Magdalena vs. Fortaleza

Por ahora los encuentros no tienen ni fechas ni horarios confirmados. Todo esperando a que se defina el calendario de la Liga Betplay, que deberá encontrar espacio para jugar las dos fechas que fueron aplazadas.

Le puede interesar: “Real Madrid no puede tener jugadores que se lo piensen dos veces”, Mourinho a Rodri

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador