Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional se jugará con público: precio de las boletas y hora

El partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se disputará con público en el estadio La Independencia de Tunja , luego de que las autoridades locales y el equipo boyacense llegaran a un acuerdo para permitir el ingreso de los hinchas. El compromiso, correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026, estaba inicialmente programado a puerta cerrada por los hechos de violencia registrados días antes entre aficionados del Chicó y del Cúcuta Deportivo.

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Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, confirmó que el diálogo con las autoridades, especialmente con el alcalde de Tunja, permitió llegar a un acuerdo para que los aficionados puedan asistir al encuentro. El dirigente destacó la importancia del partido para la ciudad y el departamento, tanto por su impacto comercial y turístico como por ser un espacio de integración para las familias.

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¿Por qué Boyacá Chicó vs. Nacional iba a jugarse a puerta cerrada?

La decisión inicial de restringir el ingreso de público se produjo después de los enfrentamientos entre hinchas de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, en los que se reportaron agresiones con armas blancas y daños a la infraestructura.

Ante este panorama, se contempló la posibilidad de disputar el encuentro contra Atlético Nacional sin espectadores, como medida para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad. Sin embargo, las conversaciones entre el club y las autoridades locales permitieron modificar la determinación y habilitar el ingreso de los aficionados al estadio La Independencia.

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Precio de las boletas para Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

Los hinchas que quieran asistir al compromiso podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial TuBoleta. Estos son los precios anunciados para el encuentro:

Tribuna occidental: $120.000.

$120.000. Tribuna oriental: $90.000.

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¿Cuándo juegan Boyacá Chicó y Atlético Nacional?

El encuentro entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se disputará este sábado 17 de octubre, a las 3:00 p. m., en el estadio La Independencia de Tunja, por la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026.

Con la autorización para el ingreso de público, el equipo boyacense podrá contar con el acompañamiento de sus aficionados en un partido que también representa una oportunidad para la actividad comercial y turística de la capital de Boyacá.

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