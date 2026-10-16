Confirman partido de Millonarios vs. Jaguares en El Campín: ¿cómo está la cancha?

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El partido entre Millonarios y Jaguares se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, luego de que una inspección técnica confirmara que la cancha presenta condiciones aptas para el desarrollo del compromiso. Así lo informaron este viernes 16 de octubre de 2026, después de una visita en la que participaron representantes de Millonarios FC, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Dimayor.
De acuerdo con el reporte oficial, durante la inspección se evidenció una evolución favorable en el proceso de recuperación de la grama. Las mediciones de humedad registraron un 50 % en el centro de la cancha y en los sectores oriental y occidental, mientras que la medición superficial en el costado occidental fue del 30 %. Según las entidades participantes, estos resultados indican que el terreno reúne las condiciones necesarias para jugar el encuentro.
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Dimayor también confirmó el partido Millonarios vs. Jaguares
Por otro lado, la Dimayor se pronunció sobre esta visita: "La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que acompañó este viernes 16 de octubre a Millonarios FC a una visita de seguimiento a las condiciones del campo de juego del Estadio El Campín".
"El club capitalino posterior a la visita confirmó a DIMAYOR y a los interesados que el terreno de juego se encuentra apto para el desarrollo del encuentro por lo que se confirma el juego programado entre Millonarios FC y Jaguares FC para este sábado 17 de octubre a las 6:00 p.m. en el Estadio El Campín", finaliza el mensaje.
¿Qué pasará con la cancha de El Campín?
Aunque el partido quedó confirmado, las autoridades mantendrán el monitoreo y la verificación del estado del terreno. Para este sábado está prevista una nueva visita del comisario de campo y del cuerpo arbitral, de acuerdo con los procedimientos establecidos para revisar las condiciones de la cancha antes del compromiso.
Las entidades involucradas señalaron que continuarán coordinando las acciones necesarias para garantizar el desarrollo del evento deportivo y se comprometieron a mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución del estado del césped.
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La cancha de El Campín, bajo seguimiento tras la polémica
La inspección se produce después de la controversia por el estado de la cancha de El Campín, que llevó a la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, programado para el martes 13 de octubre. La decisión generó cuestionamientos sobre las condiciones del terreno de juego y la responsabilidad por su mantenimiento.
En medio de esa situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como “inaceptables” las condiciones de la grama y solicitó al IDRD iniciar un proceso por un posible incumplimiento de las obligaciones correspondientes. Con la nueva evaluación técnica, el encuentro entre Millonarios y Jaguares podrá disputarse en el escenario bogotano, mientras continúa el seguimiento al proceso de recuperación del césped.
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