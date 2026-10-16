Confirman partido de Millonarios vs. Jaguares en El Campín: ¿cómo está la cancha?

De acuerdo con el reporte oficial, durante la inspección se evidenció una evolución favorable en el…

El partido entre Millonarios y Jaguares se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín , luego de que una inspección técnica confirmara que la cancha presenta condiciones aptas para el desarrollo del compromiso. Así lo informaron este viernes 16 de octubre de 2026, después de una visita en la que participaron representantes de Millonarios FC, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Dimayor.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la inspección se evidenció una evolución favorable en el proceso de recuperación de la grama. Las mediciones de humedad registraron un 50 % en el centro de la cancha y en los sectores oriental y occidental, mientras que la medición superficial en el costado occidental fue del 30 %. Según las entidades participantes, estos resultados indican que el terreno reúne las condiciones necesarias para jugar el encuentro.

Publicidad

Lea: Real Madrid exige la dimisión de Javier Tebas tras sus declaraciones sobre el club

Inspección técnica evidencia condiciones aptas de la cancha de Estadio Nemesio Camacho para el desarrollo del partido entre Millonarios vs Jaguares. pic.twitter.com/53MyMsziqC — Sencia (@SenciaBogota) October 16, 2026

Dimayor también confirmó el partido Millonarios vs. Jaguares

Por otro lado, la Dimayor se pronunció sobre esta visita: "La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que acompañó este viernes 16 de octubre a Millonarios FC a una visita de seguimiento a las condiciones del campo de juego del Estadio El Campín".

"El club capitalino posterior a la visita confirmó a DIMAYOR y a los interesados que el terreno de juego se encuentra apto para el desarrollo del encuentro por lo que se confirma el juego programado entre Millonarios FC y Jaguares FC para este sábado 17 de octubre a las 6:00 p.m. en el Estadio El Campín", finaliza el mensaje.

Le puede interesar

¿Qué pasará con la cancha de El Campín?

Aunque el partido quedó confirmado, las autoridades mantendrán el monitoreo y la verificación del estado del terreno. Para este sábado está prevista una nueva visita del comisario de campo y del cuerpo arbitral, de acuerdo con los procedimientos establecidos para revisar las condiciones de la cancha antes del compromiso.

Las entidades involucradas señalaron que continuarán coordinando las acciones necesarias para garantizar el desarrollo del evento deportivo y se comprometieron a mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución del estado del césped.

Le recomendamos: El boxeo colombiano inicia en México su camino hacia los Panamericanos de Lima 2027

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que acompañó este viernes 16 de octubre a Millonarios FC a una visita de seguimiento a las condiciones del campo de juego… pic.twitter.com/KprQbuD4JB — DIMAYOR (@Dimayor) October 16, 2026

La cancha de El Campín, bajo seguimiento tras la polémica

La inspección se produce después de la controversia por el estado de la cancha de El Campín, que llevó a la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, programado para el martes 13 de octubre. La decisión generó cuestionamientos sobre las condiciones del terreno de juego y la responsabilidad por su mantenimiento.

En medio de esa situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como “inaceptables” las condiciones de la grama y solicitó al IDRD iniciar un proceso por un posible incumplimiento de las obligaciones correspondientes. Con la nueva evaluación técnica, el encuentro entre Millonarios y Jaguares podrá disputarse en el escenario bogotano, mientras continúa el seguimiento al proceso de recuperación del césped.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador