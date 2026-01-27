Así se disputará la última fecha de la fase de liga de la Champions League: horarios y tabla

Con Arsenal y Bayern Múnich ya clasificados, el resto de las posiciones están en juego. Foto: EFE - DANIEL DAL ZENNARO

La Liga de Campeones de Europa llegó a su última jornada de la fase de liga. Este miércoles 28 de enero se disputará, en simultáneo, la octava y la finalización de la primera ronda, en una cita que no solo terminará de ordenar la tabla, sino que definirá clasificados directos a octavos, equipos al play-off y eliminados.

Los ocho primeros avanzan directamente a octavos; del noveno al puesto 24 jugarán un repechaje y desde el 25 hacia abajo quedarán eliminados. Con Arsenal y Bayern Múnich ya clasificados, el resto de la tabla sigue abierta, con una diferencia mínima de puntos entre varios clubes históricos.

Arsenal lidera con 21 puntos, campaña perfecta tras siete fechas, mientras que Bayern es segundo con 18, ya con su lugar asegurado entre los 16 mejores. Detrás, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea completan —por ahora— el grupo de los ocho, aunque ninguno, salvo los dos primeros, tiene margen para relajarse.

Luis Díaz, el colombiano que ya aseguró su lugar en octavos

En medio de ese panorama, Luis Díaz aparece como el único colombiano con clasificación directa asegurada a octavos de final. El extremo guajiro ha sido protagonista con el Bayern Múnich, suma tres goles en el torneo y cerrará la fase de liga en Países Bajos, visitando a PSV Eindhoven.

Más allá del resultado, el Bayern ya cumplió el objetivo, pero el encuentro será clave para definir posiciones finales y evitar cruces complejos en la siguiente fase. Para Díaz, además, representa una nueva oportunidad de seguir consolidando su impacto en el torneo más exigente de Europa.

¿Quiénes siguen peleando y quiénes están al borde de la eliminación?

La jornada será decisiva para otros colombianos que aún no tienen garantizada su continuidad. Luis Suárez, con el Sporting de Lisboa, y Camilo Durán, con el Qarabag, llegan con cuatro goles cada uno, siendo los máximos anotadores cafeteros en la fase. Ambos clubes se encuentran en la franja de repesca y necesitan sumar para asegurar presencia en el play-off.

El panorama más complejo lo vive el Benfica, que marcha en el puesto 29 con seis puntos y enfrenta nada menos que al Real Madrid. Para colmo, Richard Ríos no estará disponible por lesión, una ausencia sensible en un partido que puede sellar la eliminación del club portugués, hoy el único con colombiano en riesgo real de quedar fuera del torneo.

Yaser Asprilla, nuevo refuerzo de Galatasaray, deberá esperar que el conjunto turco clasifique a la siguiente ronda para poder ser inscrito en la nueva ronda.

