Equipo brasileño utilizará camiseta inspirada en Atlético Nacional: vea como será

Atlético Nacional será homenajeado durante todo el 2026. El equipo antioqueño será la inspiración para la nueva camiseta con la que Chapecoense jugará toda la próxima temporada, esto a 10 años del accidente aéreo que sufrió el equipo brasileño llegando a Medellín.

Así lo confirmó el equipo de Brasil mediante sus redes sociales, mencionando también la hermandad que existe entre estos dos equipos. "En nuestros días más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de memoria y respeto, la camiseta de la temporada 𝟐𝟎𝟐𝟔 será un símbolo de historia y agradecimiento. Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso", escribió el club en x.

Chapecoense, que acaba de ascender a la primera división de Brasil luego de quedar tercero en la serie B, especificó el peso que tendrá la nueva camiseta que será usada el próximo año. “Cada detalle lleva el recuerdo. Cada color, significado. Un símbolo de quiénes somos y todo lo que vivimos”, mencionó el club.

Este homenaje se realiza al cumplirse 10 años del accidente que sufrió el equipo brasileño rumbo a la final de la Copa Sudamericana en diciembre de 2016, cuando el avión en el que viajaba el conjunto no logró llegar al aeropuerto de Rionegro.

Atlético Nacional también tendrá una camiseta inspirada en 2026

Por su parte, el equipo colombiano también utilizará una camiseta inspirada en 2026. La indumentaria rinde homenaje a uno de los capítulos más gloriosos de su historia. En alianza con Nike, el club verdolaga dio a conocer un diseño inspirado en la conquista de la Copa Libertadores en 2016.

El diseño de la nueva camiseta titular verdolaga toma como referencia directa la indumentaria utilizada por el club en la conquista de la Copa Libertadores 2016. Ese equipo no solo fue protagonista en la Gloria Eterna, sino que también fue finalista de la Sudamericana esa mista temporada.

