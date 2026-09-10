Juan Guillermo Cuadrado vuelve al FPC: Millonarios hizo oficial su fichaje

El jugador nacido en Necoclí, Antioquia, se suma al equipo azul para comenzar una nueva etapa de su trayectoria, luego de haber pasado por algunos de los clubes más…

Millonarios hizo oficial uno de los fichajes más llamativos de los últimos años en el fútbol colombiano. El conjunto Embajador anunció este jueves la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas, quien regresa al país después de construir durante casi 20 años una carrera en la élite del fútbol internacional.

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El jugador nacido en Necoclí, Antioquia, se suma al equipo azul para comenzar una nueva etapa de su trayectoria, luego de haber pasado por algunos de los clubes más importantes de Europa y de conquistar numerosos títulos, especialmente durante su prolongada etapa en el fútbol italiano.

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Cuadrado, de Independiente Medellín a la élite de Europa

La carrera profesional de Juan Guillermo Cuadrado comenzó en Independiente Medellín, club desde el que dio el salto al fútbol europeo en 2009. Su primera experiencia en el Viejo Continente fue con Udinese y posteriormente pasó por Lecce, antes de encontrar en Fiorentina el escenario en el que empezó a consolidarse como uno de los futbolistas colombianos más cotizados.

Su velocidad, capacidad de desequilibrio y facilidad para recorrer la banda derecha fueron algunas de las características que marcaron su carrera. Ese rendimiento le permitió llegar a Inglaterra para vestir la camiseta del Chelsea, con el que conquistó la Premier League y la Copa de la Liga en la temporada 2014-15.

Sin embargo, fue en Italia donde Cuadrado escribió varios de los capítulos más importantes de su trayectoria.

⚡⚽️Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado! Ⓜ️🎯



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Una historia llena de títulos con Juventus

Después de su paso por el Chelsea, el colombiano llegó a Juventus, equipo en el que encontró la mayor estabilidad de su carrera. Durante ocho temporadas en Turín, Cuadrado se convirtió en una pieza habitual del conjunto italiano y sumó una extensa colección de títulos.

Con la Juventus conquistó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas, además de disputar grandes escenarios del fútbol europeo. Entre ellos estuvo la final de la Liga de Campeones de 2017.

Su evolución también fue evidente durante esos años. Cuadrado, que había comenzado su carrera destacándose principalmente como extremo, fue adaptando su juego hasta desempeñarse como carrilero y lateral derecho, ampliando las posibilidades que podía ofrecer dentro del campo.

Después de cerrar su ciclo con Juventus, continuó en Italia con el Inter de Milán, donde también consiguió títulos, y posteriormente pasó por Atalanta y Pisa.

El referente de la selección de Colombia que vuelve al país

La trayectoria de Cuadrado también está estrechamente ligada a la Selección Colombia, con la que fue protagonista durante más de una década en diferentes competencias internacionales.

El antioqueño disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de hacer parte de una generación que llevó a Colombia a competir durante varios años en los principales escenarios del fútbol internacional.

Ahora, después de recorrer algunos de los estadios más importantes del mundo y vestir las camisetas de clubes de enorme tradición, Cuadrado regresa a Colombia para ponerse la camiseta azul.

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Un fichaje que genera expectativa en Millonarios

La llegada del colombiano representa una apuesta de enorme peso para Millonarios. Su hoja de vida es difícil de igualar dentro de la Liga BetPlay, especialmente por la cantidad de años que permaneció en la élite europea y los títulos que consiguió durante ese recorrido.

Al mismo tiempo, su regreso abre interrogantes relacionados con su actualidad. Sus últimos años estuvieron condicionados por lesiones y periodos de poca continuidad, una situación que redujo el protagonismo que había tenido durante buena parte de su carrera en Europa.

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De acuerdo con la información conocida, hubo acercamientos para volver al DIM; no obstante, el club realizó un esfuerzo económico esta temporada, especialmente con el regreso de Juan Fernando Quintero, y no consiguieron llegar a un acuerdo.

Por eso, el gran desafío será determinar cuánto puede aportar Cuadrado en esta nueva etapa. Su experiencia, calidad técnica y conocimiento adquirido durante casi dos décadas en el máximo nivel del fútbol internacional, sin embargo, convierten su llegada en un movimiento de gran relevancia para Millonarios.

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El club Embajador vuelve así a apostar por un futbolista de enorme recorrido y por el impacto que puede generar una figura de la selección de Colombia. Juan Guillermo Cuadrado regresa al fútbol colombiano y ahora lo hará vestido de azul.

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