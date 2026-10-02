La arenga ocurrió antes del partido que posteriormente terminó con victoria 3-1 de Nacional sobre Junior, en un encuentro en el que el equipo antioqueño fue superior y en el que James…

La voz de James Rodríguez se hizo sentir antes de que Atlético Nacional saltara a la cancha para enfrentar a Junior. En el vestuario verdolaga, el volante asumió el papel de líder y encendió la motivación de sus compañeros con un mensaje en el que pidió unión, sacrificio y compromiso para aprovechar una oportunidad que, según sus palabras, no podían dejar pasar.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

James Rodríguez puso a Nacional en modo batalla: video de la arenga contra Junior

La arenga ocurrió antes del partido que posteriormente terminó con victoria 3-1 de Nacional sobre Junior, en un encuentro en el que el equipo antioqueño fue superior y en el que James tuvo una actuación destacada, participando en dos de los tres goles y permaneciendo en cancha durante más de 70 minutos.

Publicidad

James Rodríguez pidió jugar como una familia

Reunido con sus compañeros, James comenzó su intervención apelando a la importancia del compromiso que tenían por delante. “Chicos, es una linda chance hoy. Vamos a no dejarla pasar”.

El mediocampista quiso que el grupo asumiera el partido como una tarea colectiva y puso el foco en la necesidad de respaldarse dentro del terreno de juego. Para James, el rendimiento individual debía estar acompañado por el esfuerzo en favor del compañero que estuviera al lado.

Así habla un capitán, el que sabe lo que es ganar en todos lados y que quiere seguir haciéndolo con nuestros colores 🇳🇬#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/bbBSq0aJkj — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 1, 2026

“Miren el que ustedes tienen ahí al lado. Mírense. Todos son buenos, pero mátese por él y corra por él, porque aquí tenemos que ir juntos y no vamos a pasar esta chance hoy”.

Con esas palabras, el futbolista insistió en la solidaridad y la unión del grupo, dos aspectos que consideró fundamentales para afrontar el duelo frente al conjunto barranquillero.

Le recomendamos leer: Lionel Messi compró un equipo en España: detalles de su imperio en el fútbol

“Hoy vamos a ganar bien”

La intervención de James también estuvo marcada por un mensaje de confianza. El volante buscó elevar el ánimo del plantel y transmitir la convicción de que Nacional tenía las condiciones para quedarse con el resultado.

“Y hoy vamos a ganar bien, muchachos. Éxitos para todos y vamos a darle con todo”. El mensaje terminó con una frase que resumió el estado de ánimo que quiso transmitir antes del compromiso: “Hoy salimos ganadores”.

Después de sus palabras llegó el tradicional grito de guerra del equipo, con el “¡Uno, dos, tres! ¡Nacional, Nacional, Nacional!”, cerrando una arenga en la que James dejó claro su papel como uno de los referentes del vestuario verdolaga.

Le podría interesar: Linda Caicedo brilló con golazo en el empate de Real Madrid contra Manchester City: video

La escena mostró otra faceta del jugador, quien llegó a Atlético Nacional no solamente para aportar su calidad futbolística, sino también su experiencia y liderazgo dentro del grupo.

Ese liderazgo también se reflejó durante el partido contra Junior. James tuvo una participación importante en el triunfo 3-1, fue protagonista en dos de las anotaciones y mostró la fortaleza necesaria para disputar balones complicados y mantenerse en el campo durante más de 70 minutos.

Así, antes de la victoria ante el cuadro barranquillero, el volante ya había dejado su mensaje en el camerino: ir juntos, correr por el compañero y aprovechar la oportunidad. Al final, la arenga terminó acompañada por un resultado que le permitió a Nacional acercarse a la clasificación en la Liga BetPlay II 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱 Facebook