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Linda Caicedo brilló con golazo en el empate de Real Madrid contra Manchester City: video

La colombiana, además, fue la capitana del cuadro merengue.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
MADRID, 02/09/2026.- La delantera del Real Madrid Linda Caicedo (d) celebra tras anotar un gol durante el partido de clasificación que disputan este miércoles el Real Madrid y el Ajax, en el Estadio Alfredo Di Stéfano de la capital española. EFE/ Kiko Huesca
La colombiana Linda Caicedo celebrando su gol. EFE/ Kiko Huesca
Foto: EFE - Kiko Huesca

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Linda Caicedo volvió a ser protagonista con Real Madrid en la Champions League femenina. La colombiana fue titular, llevó el brazalete de capitana y marcó el gol con el que el conjunto español se adelantó contra Manchester City, en el duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga. El partido, disputado en Inglaterra, terminó 1-1.

La atacante colombiana abrió el marcador en el minuto 29 con una gran acción individual. Recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, aceleró con dirección al área, dejó atrás a sus rivales y, una vez dentro del área, definió con su pierna derecha al segundo palo para vencer a la arquera Ayaka Yamashita. El tanto llegó después de una rápida transición ofensiva del Real Madrid.

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Una actuación destacada de Linda Caicedo

Caicedo permaneció 84 minutos en el campo y fue una de las futbolistas más importantes del conjunto dirigido por Pau Quesada. De acuerdo con los datos de Sofascore, terminó el encuentro con una calificación de 8,7, además de registrar tres remates, uno de ellos a puerta, tres pases clave y siete recuperaciones.

La colombiana también ganó los dos duelos que disputó y completó el 100 % de sus pases, estadísticas que muestran su participación en diferentes fases del juego. Antes de abandonar el terreno de juego en el minuto 84, incluso tuvo una oportunidad para marcar el segundo tanto de Real Madrid, pero su remate de zurda se fue desviado.

Manchester City reaccionó después del descanso y encontró el empate en el minuto 51, cuando Khadija Shaw venció a la arquera del Real Madrid. El equipo inglés tomó mayor protagonismo durante el complemento, aunque las visitantes también tuvieron opciones para recuperar la ventaja.

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Real Madrid llegó a celebrar un segundo gol en el tramo final, pero el tanto de Sílvia Cristóbal fue anulado después de que la árbitra interrumpiera previamente la acción por un choque con una futbolista de Manchester City. De esta manera, el encuentro terminó 1-1 y ambos equipos sumaron un punto.

Con este resultado, el conjunto español continúa invicto en el inicio de la competición. El próximo reto del Real Madrid será contra Bayern Múnich, el 28 de octubre, como visitante, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League femenina.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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