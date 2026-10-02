La operación fue anunciada por el propio club alicantino y está pendiente de la autorización final del Consejo Superior de Deportes. El acuerdo se produjo después de que el grupo inversor colombiano TH alcanzara un principio de acuerdo con Messi para la venta del…

Lionel Messi sumó un nuevo capítulo a su carrera empresarial. A sus 39 años, el astro argentino se convirtió oficialmente en el nuevo propietario del CD Eldense , club que actualmente milita en la Segunda División de España y que en el último año ha tenido tres propietarios diferentes.

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Lionel Messi compró un equipo en España: detalles de su imperio en el fútbol

La operación fue anunciada por el propio club alicantino y está pendiente de la autorización final del Consejo Superior de Deportes. El acuerdo se produjo después de que el grupo inversor colombiano TH alcanzara un principio de acuerdo con Messi para la venta del Eldense.

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El club, fundado en 1921, atraviesa actualmente un momento deportivo delicado en la segunda división española. La llegada del argentino plantea la intención de construir un proyecto de largo plazo para la institución.

Eldense se constituyó como Sociedad Anónima Deportiva en el verano de 2021, cuando Pascual Pérez adquirió el club junto con René Ramos, hermano y representante del exfutbolista Sergio Ramos. En ese momento, la institución competía en Segunda Federación, el cuarto nivel del fútbol español.

René Ramos adquirió el 50 % de las acciones y asumió como director deportivo. Su primera decisión fue contratar a José Juan Romero como entrenador, técnico con el que el equipo consiguió posteriormente el ascenso a Primera Federación.

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Un club que cambió de dueño varias veces

La otra mitad de las acciones quedó en manos de Pascual Pérez, quien fue presidente del Eldense hasta septiembre de 2025. Bajo la gestión de ambos propietarios, el club inició un crecimiento que lo llevó hasta LaLiga Hypermotion en junio de 2023, alcanzando el fútbol profesional español.

Pascual Pérez fue una figura determinante en la transformación reciente del Eldense, una institución que durante más de medio siglo había recorrido categorías menores del fútbol español.

Después del ascenso, el empresario puso a la venta su participación. En abril de 2024 incluso mantuvo conversaciones con el exfutbolista Juanfran Torres, aunque aquellas negociaciones no llegaron a concretarse.

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Finalmente, a comienzos de octubre de 2025, Pérez llegó a un acuerdo con un fondo inversor colombiano para vender el 100 % de las acciones. Tras esa operación, Carolina Holguín se convirtió en la primera mujer en presidir al club, centenario y considerado decano de la provincia de Alicante.

Casi un año después, el grupo inversor TH alcanzó el acuerdo con Messi para concretar la venta de la institución.

Lionel Messi amplió su presencia en el fútbol

La compra del Eldense representa un nuevo paso en la faceta empresarial del argentino, quien ya mantiene inversiones y participaciones vinculadas con clubes en distintos países.

En España, Messi también tiene vínculos con la Unió Esportiva Cornellà, equipo catalán que compite en la quinta categoría del fútbol español.

Su relación con Inter Miami también va más allá de su condición de futbolista. Según los directivos de la franquicia estadounidense, el argentino posee una participación accionaria cercana al 10 %.

En Uruguay, Messi comparte con su amigo Luis Suárez el Deportivo LSM, institución que lleva las iniciales de ambos y que compite en el ascenso del fútbol uruguayo.

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Mientras tanto, en Argentina, el entorno familiar del rosarino está vinculado con Leones FC de Rosario, club que participa oficialmente en los torneos organizados por la AFA y que busca avanzar en el ascenso metropolitano.

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