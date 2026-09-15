El encuentro, correspondiente a la fecha 13 y adelantado en el calendario, se disputará este miércoles 13 de septiembre, desde las 8:20 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y en las últimas horas surgieron versiones que ponen en duda que James pueda tener sus primeros minutos con la…

La expectativa por el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional permanece en el aire. El volante colombiano podría viajar a Bogotá para el partido contra Internacional de Bogotá, pero su presencia en el terreno de juego todavía no está confirmada.

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James Rodríguez y la duda que crece en Atlético Nacional: ¿jugará contra Int. de Bogotá?

El encuentro, correspondiente a la fecha 13 y adelantado en el calendario, se disputará este miércoles 13 de septiembre, desde las 8:20 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y en las últimas horas surgieron versiones que ponen en duda que James pueda tener sus primeros minutos con la camiseta verdolaga.

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James Rodríguez sí viajaría a Bogotá

La periodista Pilar Velásquez aseguró que, de acuerdo con sus fuentes, James Rodríguez sí viajaría a Bogotá junto al resto de la delegación de Atlético Nacional para enfrentar a Int. de Bogotá.

Además, el periodista Julián Capera aseguró que «James Rodríguez está en la lista de viajeros de Atlético Nacional a Bogotá. Si no ocurre algo extraordinario, tendrá su primera convocatoria para el duelo ante Internacional».

Sin embargo, que el mediocampista haga parte del viaje no significa que vaya a jugar. La decisión dependerá de si finalmente aparece en la convocatoria y, posteriormente, de lo que determine el técnico Lucas González.

Por ahora, Atlético Nacional no ha confirmado oficialmente la situación del jugador. Se espera que la convocatoria para el compromiso sea conocida un día antes del partido.

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🚨✈️ James Rodríguez está en la lista de viajeros de Atlético Nacional a Bogotá.



Si no ocurre algo extraordinario, tendrá su primera convocatoria para el duelo ante Internacional. pic.twitter.com/vWCReaKtTP — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 15, 2026

La expectativa por el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional

James fue presentado ante la hinchada de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, en un acto que generó gran expectativa entre los aficionados. El colombiano llegó como uno de los grandes refuerzos del club para el segundo semestre y su debut se convirtió rápidamente en uno de los acontecimientos más esperados del fútbol colombiano.

Ahora, la incógnita está en si ese estreno llegará este miércoles en Bogotá o si habrá que esperar un poco más. Por ahora, James viajaría con Atlético Nacional, pero su presencia contra Internacional de Bogotá dependerá de la convocatoria y de la decisión final de Lucas González.

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