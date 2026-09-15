La información fue confirmada por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien señaló que Lorenzo ofrecerá una rueda de prensa en la sede deportiva de la Federación, en Bogotá, para presentar…

La espera para que inicie el nuevo ciclo de la selección de Colombia está por terminar. Néstor Lorenzo ya tiene fecha para anunciar la nueva convocatoria del combinado nacional : el entrenador argentino revelará este jueves 17 de septiembre los jugadores que harán parte del equipo para los próximos partidos preparatorios.

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¿Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección de Colombia para la próxima fecha FIFA?

La información fue confirmada por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien señaló que Lorenzo ofrecerá una rueda de prensa en la sede deportiva de la Federación, en Bogotá, para presentar oficialmente la lista.

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Todavía no está definido el horario de la conferencia. La programación deberá ajustarse porque ese mismo jueves la selección femenina Sub-20 de Colombia disputará los octavos de final del Mundial contra Polonia, desde las 11:30 a. m.

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Colombia vs México el 26 de Septiembre.

Colombia vs Paraguay el 2 de Octubre.

Colombia vs Perú el 6 de Octubre.



Con esos partidos inicio el 'nuevo proceso' de Néstor Lorenzo. pic.twitter.com/PqUayyJLCg — Colombia Xtra 🇨🇴 (@Colombia_Xtra) August 20, 2026

México, el primer examen

La nueva convocatoria tendrá como primer reto el partido contra México, programado para el sábado 26 de septiembre, a las 8:00 p. m. (hora colombiana), en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Después, Colombia enfrentará a Paraguay, el 2 de octubre en Harrison, y cerrará esta serie de amistosos contra Perú, el 6 de octubre en Miami.

Los tres encuentros se disputarán en Estados Unidos y hacen parte de la preparación del equipo de Lorenzo después del Mundial de 2026.

¿Qué se sabe de los convocados?

Aunque, la lista oficial todavía no ha sido revelada, ya se han conocido algunos nombres que estarían siendo considerados por el cuerpo técnico para esta nueva convocatoria.

Uno de ellos es Camilo Durán, delantero colombiano que recientemente llegó al Celtic de Escocia y que, según versiones de prensa, ya habría recibido la notificación de su posible convocatoria.

La lista definitiva se conocerá el jueves, cuando Lorenzo dé a conocer los nombres de los futbolistas que comenzarán un nuevo ciclo con la Tricolor. La convocatoria marcará el regreso de la selección de Colombia después del Mundial y será una primera oportunidad para que Lorenzo evalúe nuevas alternativas de cara al futuro del equipo.

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🚨🇨🇴 LA 'NUEVA' COLOMBIA: ¿Hay barrida en la convocatoria de la Selección para los amistosos de septiembre-octubre? 🧹🧹



29 NOMBRES….



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Todos los amistosos confirmados de la selección de Colombia

Colombia vs. México

Sábado 26 de septiembre de 2026

M&T Bank Stadium, Baltimore, Estados Unidos

Hora: por confirmar.

Colombia vs. Paraguay

Viernes 2 de octubre de 2026

7:00 p. m. (hora colombiana)

Sports Illustrated Stadium, Harrison, Estados Unidos.

Colombia vs. Perú

Martes 6 de octubre de 2026

6:45 p. m. (hora colombiana)

Inter Miami Stadium, Miami, Estados Unidos.

Colombia vs. Chile

Viernes 13 de noviembre de 2026

Estadio Pascual Guerrero, Cali

Hora: por confirmar .

. Este partido tendrá un componente especial, pues la recaudación estará destinada a ayudar a los damnificados por el terremoto que afectó a Colombia.

Chile vs. Colombia

Martes 17 de noviembre de 2026

Estadio Nacional, Santiago de Chile

Hora: por confirmar.

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