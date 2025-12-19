Santa Fe tendría nuevo referente en ataque: es argentino y llega desde la liga mexicana

Franco Fagúndez, jugador de Santos Laguna de México. Foto: Instagram Franco Fagúndez

Independiente Santa Fe ya activó su planificación para la Copa Libertadores 2026 y comenzó a mover fichas en el mercado de fichajes. Con Pablo Repetto al mando, la dirigencia cardenal avanzó por un refuerzo en el frente de ataque.

El cuerpo técnico del conjunto cardenal solicitó un delantero que se adapte a un modelo intenso, solidario y disciplinado desde lo táctico. En ese contexto, el nombre que tomó fuerza y está muy cerca de concretarse es el de Franco Fagúndez, atacante uruguayo actualmente vinculado a Santos Laguna de México.

El periodista Felipe Sierra confirmó mediante sus redes sociales que Sana Fe ya tiene un acuerdo verbal con Santos Laguna para la incorporación del jugador.

Franco Fagúndez, el posible nuevo delantero de Santa Fe que Repetto ya dirigió

La posible llegada de Fagúndez no es casual. Pablo Repetto ya dirigió al futbolista en dos etapas: primero en Nacional de Montevideo y luego en Santos Laguna. Ese conocimiento previo fue determinante para que el entrenador lo señalara como una pieza funcional para su idea de juego.

Desde Uruguay, aseguran que el acuerdo está muy avanzado y que se cerraría en condición de préstamo por un año, aprovechando uno de los cupos de extranjero que quedaron disponibles tras varias salidas en Independiente Santa Fe.

¿Cómo juega Franco Fagúndez, posible nuevo fichaje de Independiente Santa Fe?

Franco Fagúndez no es un ‘9’ clásico, sino un atacante con despliegue físico, presión alta, movilidad constante y capacidad para asociarse con los volantes ofensivos, cualidades que encajan con el modelo de Repetto.

En su última etapa con Santos Laguna, Fagúndez disputó 32 partidos, marcó 3 goles y dio 2 asistencias, cifras que han generado dudas en parte de la hinchada.

Sin embargo, desde el entorno cardenal subrayan el contexto, puesto que el uruguayo sufrió una lesión de rodilla que lo marginó cerca de dos meses y lo obligó a sumar minutos incluso en categorías juveniles para recuperar ritmo.

A esto se suman los problemas colectivos del equipo mexicano, que atravesó una campaña irregular en la parte baja de la tabla. En Uruguay destacan que, en condiciones normales, es un jugador que aporta equilibrio, sacrificio y presión, virtudes muy valoradas por Repetto.

Franco Fagúndez y la polémica por antecedentes de indisciplina

Uno de los puntos más sensibles alrededor del fichaje son los antecedentes de indisciplina del jugador durante su etapa en Santos Laguna. El club mexicano informó en su momento que Franco Fagúndez fue sancionado por inasistencias a entrenamientos y revisiones médicas, además de viajes sin autorización, situaciones que lo marginaron de la competencia durante buena parte de la temporada 2025.

No obstante, el entorno del futbolista ofreció otra versión. “Franco atravesó una situación personal muy seria. No voy a dar detalles porque él aún no lo hizo público, pero en ese momento lo que importaba era su salud. La plata pasa a segundo plano”, afirmó Sebastián Fagúndez, representante y hermano del jugador, en diálogo con un medio en octubre.

Pese a ello, en Santa Fe confían en el respaldo del entrenador uruguayo y en que un nuevo entorno puedan marcar un punto de quiebre en la carrera del futbolista.

Salidas de Independiente Santa Fe para el 2026

La inminente llegada de Fagúndez se enmarca en una depuración profunda de la nómina. Santa Fe ya definió múltiples salidas para liberar espacio salarial y deportivo. Entre los jugadores que no continuarán aparecen nombres como Yairo Moreno, Jeison Angulo, Ángelo Rodríguez, Harold Mosquera, Joaquín Sosa, Marcelo Meli, Edwar López, Elvis Perlaza, Juan Camilo Aristizábal y Juan Daniel Espitia.

El principio de acuerdo con el delantero solicitado por Pablo Repetto marca el inicio marca el inicio de las contrataciones para el proyecto cardenal de cara a la Copa Libertadores 2026.

