Nacional 0-0 Millonarios, en vivo: siga el minuto a minuto del clásico de Colombia con James

Jugador de Atlético Nacional durante el compromiso ante Millonarios en el Estadio El Campin de Bogotá, disputa el balón con el jugador Sebastián del Castillo Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Millonarios y Atlético Nacional protagonizan esta noche uno de los partidos más atractivos de la Liga BetPlay, en el tradicional duelo conocido como el clásico de Colombia. El encuentro se disputará desde las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, aunque no tendrá el esperado cara a cara entre Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez: el jugador de Millonarios no fue convocado, mientras que el flamante refuerzo de Nacional sí hace parte de la lista y podría sumar minutos.

Nacional llega con 18 puntos en ocho partidos, mientras Millonarios suma 19 unidades en 11 encuentros. La diferencia en partidos jugados será un factor importante, pues el conjunto antioqueño tiene tres compromisos pendientes y podría recortar terreno cuando se ponga al día. Para el equipo embajador, en cambio, sumar en Medellín es importante para mantenerse entre los ocho cuando los demás clubes completen sus calendarios.

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Siga acá el minuto a minuto de Nacional vs. Millonarios:

12’ ⏱️NACIONAL 🟢🟢 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Problemas para Atlético Nacional en los primeros minutos del clásico. Cristian Arango tuvo un mal aterrizaje, cayó sobre su pierna derecha y quedó tendido en el terreno de juego con evidentes señales de dolor. El delantero tuvo que ser retirado en camilla, mientras el cuerpo técnico prepara su sustitución.

Andrés Sarmiento ingresará en su lugar, un jugador de características más cercanas a las de un extremo. La salida de Arango representa un problema para Lucas González, pues Nacional pierde a su principal referente de área y se queda sin un ‘9’ definido en el campo. Habrá que ver cómo reorganiza el ataque el conjunto verdolaga para afrontar el resto del partido.

05’ ⏱️NACIONAL 🟢🟢 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Los primeros minutos son favorables para Atlético Nacional, que juega en condición de local ante un estadio lleno y el respaldo de su afición. El conjunto verdolaga intenta construir circuitos de juego y ya se ha acercado al arco defendido por Javier Burrai.

Sin embargo, todavía no aparecen opciones claras de gol en este clásico de la fecha 12 de la Liga BetPlay. Millonarios resiste los primeros ataques mientras Nacional busca espacios para generar peligro.

01’ ⏱️NACIONAL 🟢🟢 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Ya rueda el balón en Medellín.

Millonarios también tiene definida su formación para el clásico ante Atlético Nacional. Javier Burrai estará en el arco, acompañado en defensa por Carlos Sanabria, Sergio Mosquera, Steven Barreiro y Danovis Banguero.

En el mediocampo estarán Rodrigo Ureña y Stiven Vega como doble contención, con Daniel Ruiz más adelantado. Por las bandas aparecerán Francisco Chaverra y Julián Angulo, mientras que Andrey Estupiñán será la referencia en ataque. El equipo dirigido por Alberto Gamero llega con varias ausencias: no estarán Rodrigo Contreras ni Leonai Souza por lesión, mientras que tampoco fueron incluidos Mateo García y Juan Guillermo Cuadrado, la nueva incorporación del conjunto embajador.

¡Nuestro 11 inicial! 🔥



▶️ Así saldremos a la cancha para nuestro encuentro frente a Atlético Nacional.



𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/xO3QEJP1RT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 24, 2026

Atlético Nacional confirmó su formación para enfrentar a Millonarios en el clásico de la fecha 12. Franco Armani estará en el arco, mientras que la línea defensiva estará conformada por Neider Parra, Andrés Reyes, William Tesillo y Andrés Román.

En el mediocampo estarán Juan Zapata, Felipe Marín y Elías Cabrera, mientras que el frente de ataque tendrá a Marlos Moreno, Ian Poveda y Cristian Arango. James Rodríguez será una de las alternativas en el banco de suplentes. El equipo verdolaga es dirigido por Lucas González.

Nuestra nómina titular para el partido ante Millonarios, por la fecha 12.



Que sea una gran noche en el Atanasio, Verdolagas 🇳🇬#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/Dcag4EdPVO — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 24, 2026

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