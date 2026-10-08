El piloto bogotano participará en la categoría Junior ROK Sub-15, luego de conseguir su clasificación en julio de este año, cuando se coronó campeón panamericano de esa…

El automovilismo colombiano tiene una nueva promesa que busca abrirse camino en los escenarios internacionales. Jerónimo Zuluaga, ZULU, de 13 años, afrontará en Italia uno de los retos más importantes de su carrera deportiva: el ROK Cup Superfinal 2026, considerado el Mundial ROK de karting, que se disputará del 13 al 17 de octubre en el circuito South Garda Karting, en Lonato.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Jerónimo Zuluaga, la promesa colombiana que va por el Mundial ROK y apunta a la Fórmula 4

El piloto bogotano participará en la categoría Junior ROK Sub-15, luego de conseguir su clasificación en julio de este año, cuando se coronó campeón panamericano de esa modalidad. Ahora tendrá la oportunidad de medirse con más de 400 pilotos de 35 países, en una competencia que representa un nuevo paso en su proceso de formación y proyección internacional.

Publicidad

“Estoy muy feliz de poder representar a Colombia en el Mundial ROK. Ser Campeón Panamericano fue un momento muy especial, pero ahora empieza un reto completamente diferente”, manifestó ZULU, quien espera aprovechar la experiencia para seguir creciendo en el deporte.

El joven corredor también destacó la exigencia del campeonato y la posibilidad de enfrentarse a algunos de los mejores pilotos del mundo. Su objetivo será aprender, elevar su nivel competitivo y demostrar el potencial de los representantes colombianos en el karting internacional.

Le puede interesar

Le recomendamos leer: Juicio por Maradona: Fiscalía aseguró que “la muerte era evitable” y pidió fuertes sanciones

Un campeón panamericano que sigue sumando experiencia

La clasificación al Mundial ROK es uno de los resultados más destacados de una temporada en la que ZULU también consiguió el subcampeonato nacional de Colombia en Junior ROTAX. Ese logro se suma a sus títulos nacionales en categorías infantiles y al podio que alcanzó en el Suramericano de Lima en 2023.

Su recorrido deportivo ha estado marcado por la participación en campeonatos de Colombia y Estados Unidos, escenarios que le han permitido familiarizarse con diferentes pistas y estructuras de competencia. Además, su formación ha contado durante varios años con el acompañamiento del preparador italiano Alessandro Manetti.

La experiencia internacional del bogotano comenzó desde temprana edad. En 2024, cuando tenía apenas 11 años, integró la delegación colombiana que participó en los FIA Motorsport Games, disputados en Valencia, España. También ha competido en eventos como SKUSA y ROK Cup USA entre 2023 y 2025, además de haber participado en el Mundial ROK Cup Superfinal de 2023.

Para el piloto, cada una de esas experiencias ha representado una oportunidad para mejorar sus capacidades dentro y fuera de la pista.

“En Colombia aprendí a competir y a ganar, pero correr en Estados Unidos y Europa me exige más preparación técnica, trabajo físico, fortaleza mental y estrategia de carrera”, explicó.

Actualmente, su desarrollo está respaldado por una estructura que integra preparación deportiva, ingeniería, tecnología, comunicación y construcción de marca, con el propósito de acompañar su evolución y facilitar su participación en campeonatos de mayor exigencia.

Le podría interesar: Mujer de 61 años rompe récord mundial de plancha tras aguantar cinco horas: video

Fórmula 4, el próximo objetivo en la carrera de ZULU

Aunque el Mundial ROK concentra su atención inmediata, el proyecto deportivo de ZULU contempla nuevos desafíos a mediano plazo. En 2027 tiene previsto disputar seis carreras en Europa y otras seis en Estados Unidos, dentro de un calendario internacional que busca ampliar su experiencia competitiva.

Uno de los momentos más importantes de esa planificación llegará en abril del próximo año, cuando realice sus primeras pruebas en Fórmula 4 en Estados Unidos, junto al equipo brasileño URACE.

Este paso forma parte de su proceso de preparación para los monoplazas, una etapa clave en la formación de los jóvenes pilotos que aspiran a avanzar hacia las categorías profesionales del automovilismo.

La hoja de ruta también contempla una futura participación en el Campeonato Mundial FIA de Karting, con el propósito de continuar acumulando experiencia en escenarios internacionales antes de avanzar en su transición hacia otras modalidades.

Publicidad

Por ahora, el reto está en Italia. Con el título panamericano como respaldo y un camino que empieza a proyectarse hacia la Fórmula 4, Jerónimo Zuluaga buscará aprovechar el Mundial ROK para seguir construyendo su carrera y representar a Colombia ante los mejores exponentes de su categoría.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad