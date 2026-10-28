“Puro fracasado” y “les tocó estudiar”: las frases de Kevin Parra que generaron polémica

La polémica se originó en medio de los cuestionamientos de algunos seguidores por…

El rendimiento de Kevin Parra con Atlético Nacional quedó en el centro de la discusión luego de que el atacante respondiera públicamente a los aficionados que cuestionaron sus actuaciones. Durante una transmisión en vivo por TikTok, el futbolista expresó su molestia por los comentarios en su contra y lanzó fuertes palabras a quienes lo critican, en una controversia que se produjo mientras el equipo antioqueño atraviesa un buen momento en la Liga BetPlay II-2026.

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La polémica se originó en medio de los cuestionamientos de algunos seguidores por el desempeño del jugador, especialmente después de una opción de gol que desperdició en la derrota 1-0 frente a Cúcuta Deportivo. La reacción de Parra en redes sociales generó nuevas respuestas entre los aficionados y volvió a poner su nombre en la conversación alrededor del conjunto verdolaga.

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Soy graduado universitario, Soy un fracasado… Lo siento amigo el éxito es llegar y ser como Kevin Parra… pic.twitter.com/X8uDlGtmpD — Chaves (con S) (@chavescons2) October 26, 2026

Las declaraciones de Kevin Parra contra los críticos

En la transmisión, el atacante no ocultó su inconformidad con los mensajes que ha recibido por parte de algunos usuarios y respondió de manera directa a quienes han puesto en duda su rendimiento dentro de la cancha.

“Todos esos que tiran que yo no sé qué y que yo no sé cuánto es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió. ¿Dónde estuvieran pasando críticas? Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno”, afirmó el futbolista.

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@velezfutbol habló de las declaraciones que dio Kevin Parra en las últimas horas a través de sus redes sociales. pic.twitter.com/HIOxF5iAto — Deportes RCN (@DeportesRCN) October 28, 2026

Parra también se refirió a las oportunidades de gol que no consigue concretar durante los partidos. Para defender su postura, mencionó una acción reciente del clásico entre Real Madrid y Barcelona, en la que el delantero Lamine Yamal también habría desperdiciado una opción.

“Miren el gol que se comió Yamal ahí. Eso nos pasa a los mejores”, agregó el jugador, al comparar las situaciones que viven los futbolistas durante los compromisos. Sus palabras provocaron reacciones entre los seguidores de Atlético Nacional en las plataformas digitales.

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¿Qué pasa con Kevin Parra en Atlético Nacional?

El episodio se presenta mientras Atlético Nacional ya aseguró anticipadamente su clasificación a la siguiente fase de la Liga BetPlay II-2026. Sin embargo, el presente colectivo del equipo no ha evitado que algunos aficionados manifiesten sus reparos frente a las actuaciones individuales de determinados jugadores.

Parra, quien estuvo cedido anteriormente en Internacional de Bogotá con el propósito de sumar minutos de competencia, ha tenido principalmente un papel como alternativa dentro de la nómina dirigida por Lucas González.

En este contexto, el cuerpo técnico ha proyectado la rotación de la plantilla y la recuperación de futbolistas que presentan molestias físicas, con la mirada puesta en las fases finales del campeonato colombiano.

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La ausencia de Parra en el clásico contra Medellín

Después de la controversia en redes sociales, Kevin Parra no apareció en la convocatoria de Atlético Nacional para el reciente clásico frente a Independiente Medellín, partido que terminó con victoria 2-1 para el conjunto verdolaga.

Su ausencia se produjo en medio de la discusión generada por sus declaraciones, aunque la información disponible no establece una relación entre la polémica y la decisión de no incluirlo en la lista de convocados.

Por ahora, las palabras del atacante mantienen la atención sobre su relación con una parte de la hinchada y sobre el papel que tendrá en Atlético Nacional durante la etapa decisiva de la Liga BetPlay II-2026.

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