Mundial de Pesas 2026: lista de la delegación y horarios competencia

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Colombia tiene 10 representantes en el Mundial de Levantamiento de Pesas en China, una competencia importante en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Francisco Mosquera ya tuvo su primera salida y terminó en el octavo lugar de la categoría de los 65 kilogramos. Ahora, la atención se centra en los próximos pesistas nacionales, que competirán durante los siguientes días con horarios que, en su mayoría, serán en la madrugada colombiana.
La delegación está conformada por seis mujeres y cuatro hombres. Entre los nombres destacados aparecen Jeison López, Karen Mosquera, Hugo Montes, Yenny Sinisterra y Rafael Cerro, quienes buscarán conseguir buenos registros en sus respectivas categorías.
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Francisco Mosquera abrió la participación colombiana
La primera presentación de Colombia en el Mundial estuvo a cargo de Francisco Mosquera, quien compitió en la categoría de los 65 kilogramos y finalizó en el octavo puesto, con un total de 305 kilogramos levantados.
El colombiano consiguió 133 kilogramos en la modalidad de arranque, registro que lo ubicó en la undécima posición de esa prueba. Posteriormente, levantó 172 kilogramos en el envión, resultado con el que ocupó el quinto lugar de la modalidad.
La delegación nacional continuará su participación el sábado 31 de octubre, cuando será el turno de Hugo Montes, en los 75 kilogramos. Su competencia está programada para las 6:00 de la mañana, hora de Colombia.
Horarios de los pesistas colombianos en el Mundial de China
Estas son las fechas y horas de las próximas presentaciones de los representantes nacionales. Los horarios corresponden a Colombia:
- Sábado 31 de octubre: Hugo Montes, categoría de 75 kilogramos, grupo A, a las 6:00 a. m.
- Domingo 1 de noviembre: Karen Mosquera, categoría de 61 kilogramos, grupo A, a las 6:00 a. m.
- Lunes 2 de noviembre: Yeison López, categoría de 85 kilogramos, grupo A, a las 6:00 a. m.
- Martes 3 de noviembre: Yenny Sinisterra, categoría de 69 kilogramos, grupo B, a las 3:00 a. m. Ese mismo día, Julieth Rodríguez competirá en el grupo A de los 69 kilogramos, a las 6:00 a. m.
- Jueves 5 de noviembre: María Fernanda Mena y Mari Leivis Sánchez, categoría de 77 kilogramos, grupo A, a las 6:00 a. m.
- Sábado 7 de noviembre: Valeria Rivas, categoría de 86 kilogramos, grupo A, a las 6:00 a. m.
- Domingo 8 de noviembre: Rafael Cerro, categoría de más de 110 kilogramos, grupo A, a la 1:00 a. m.
Francisco Mosquera, quien ya compitió el 28 de octubre, estaba programado para las 6:00 a. m., hora colombiana.
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El Mundial, una parada en el camino a Los Ángeles 2028
Además de los resultados que puedan conseguir en China, los representantes colombianos compiten en una cita relevante para el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El sistema de clasificación contempla un ranking olímpico basado en los kilogramos levantados, no en la posición final de cada deportista. Para calcular el registro se suma el peso conseguido en arranque y envión durante una misma competencia: cada kilogramo equivale a un punto.
El periodo de clasificación va de julio de 2026 a mayo de 2028. Para permanecer en el ranking, cada atleta necesita registrar sus tres mejores totales del primer periodo y sus dos mejores del segundo, con resultados válidos en el mismo peso olímpico.
En Los Ángeles 2028 habrá 120 plazas para levantamiento de pesas: 60 masculinas y 60 femeninas, distribuidas en 12 categorías olímpicas, seis por género. El ranking asignará 96 cupos, ocho por cada categoría, y también habrá mecanismos de representación continental, plazas para el país anfitrión y cupos de universalidad.
Por eso, el Mundial de China representa una oportunidad para que los pesistas colombianos midan su nivel y construyan registros importantes en el proceso que conduce a la próxima cita olímpica.
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