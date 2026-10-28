La controversia se produce después de más de un mes sin que…

La ausencia de Juan Fernando Quintero sigue generando polémica en el Deportivo Independiente Medellín. Mientras el equipo atraviesa un momento complicado por sus resultados recientes, el volante salió a responder públicamente a una versión del periodista Gustavo Osorio, quien aseguró que el futbolista no estaría lesionado y que su regreso se produciría durante los cuadrangulares finales. La reacción del jugador fue contundente: amenazó con presentar una demanda contra el comunicador .

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Juan Fernando Quintero estalló contra periodista y lo amenazó con demandarlo: esto pasó

La controversia se produce después de más de un mes sin que Quintero dispute un partido oficial con el DIM. Su último encuentro fue el 22 de septiembre, cuando el equipo antioqueño venció a Jaguares. Desde entonces, su situación física ha sido tema de conversación, especialmente por la expectativa que genera su posible regreso para la recta final del campeonato.

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🚨ATENCION según el periodista, Gustavo Osorio.👇🏻



"La información que tengo es, el señor Juan Fernanando quintero NO está lesionado. El jugador arreglo por 10 partidos los cuales ya jugo 5 y le faltan 5, que serian los de cuadrangulares, es por eso que regresa a finales" pic.twitter.com/237adGAnSE — PasionRojaDim💙❤ (@pasionrojadim) October 27, 2026

La versión del periodista y la respuesta de Juan Fernando Quintero

Gustavo Osorio puso en duda que el mediocampista estuviera atravesando una lesión y aseguró que su vínculo con el Medellín estaría condicionado por un número determinado de partidos.

"La información que tengo es que el señor Juan Fernando Quintero no está lesionado. El jugador arregló por diez partidos, de los cuales ya jugó cinco y le faltan cinco, que serían los de cuadrangulares. Es por eso que regresa en las finales", afirmó el periodista.

La respuesta de Quintero llegó a través de sus redes sociales. El futbolista rechazó esa versión y anunció posibles acciones legales contra Osorio.

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“Se le vendrá la segunda demanda, lamentablemente. No se dejen engañar, ya casi estamos listos. ¡Abrazo a todos! En mi casa me quedo tres años más”, escribió el jugador.

Con ese mensaje, el volante no solo cuestionó públicamente la información difundida por el comunicador, sino que también dejó un mensaje sobre su continuidad en el club antioqueño.

¿QUIÉN MIENTE EN ESTA HISTORIA? 🤔



El periodista Gustavo Osorio informó que Juan Fernando Quintero no seguirá en el DIM después de este semestre. El volante respondió en redes sociales que se quedará por tres años más y que emprenderá acciones legales. pic.twitter.com/Tijzin0g5u — Hinchas Colombia (@ColHinchas) October 28, 2026

Amaranto Perea explicó la situación física de Juanfer

La versión de Osorio contrasta con lo expresado por Luis Amaranto Perea, técnico del Medellín, quien se refirió a la ausencia del mediocampista después de la derrota 2-1 frente a Atlético Nacional en el clásico.

El entrenador explicó que Quintero atraviesa problemas musculares cuyos tiempos de recuperación son difíciles de establecer con precisión. Además, señaló que el equipo espera contar con él para la fase decisiva del torneo, aunque descartó su presencia antes de esa instancia.

“El caso Juanfer es más de lo mismo, son lesiones musculares que no te dan unos tiempos aproximados. Creo que si Juanfer está, lo vamos a tener para las finales, antes no va a estar”, manifestó Perea.

De esta manera, el regreso del futbolista continúa condicionado por su evolución física, mientras el Medellín se prepara para afrontar los partidos que definirán su futuro en la Liga BetPlay.

La situación de Jackson Martínez también preocupa al DIM

Quintero no es el único jugador del Medellín cuya disponibilidad genera expectativa. El caso de Jackson Martínez también representa un desafío para el cuerpo técnico, pues el delantero fue anunciado para regresar al equipo después de seis temporadas sin competir, pero todavía no ha podido debutar.

Perea explicó que el atacante sigue un plan de trabajo específico y que su participación dependerá de cómo responda a las exigencias físicas. Aunque destacó que Jackson tuvo buenos momentos en los entrenamientos recientes, aclaró que todavía no puede completar todas las actividades con el grupo.

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“Lo estamos cuidando, no puede hacer entrenamiento completo, hay algunas tareas que no puede hacer para no ser imprudente”, explicó el entrenador, quien también reconoció que le gustaría tenerlo disponible.

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🔴🔵 Ante tanta incertidumbre de los hinchas poderosos, el DT Amaranto aclara la situación de Jackson Martínez y cuando estaría listo para debutar él en el Rojo ⚽️ #RadioMunera #Muneraeastman pic.twitter.com/Dt72r6fRdE — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) October 27, 2026

El panorama llega en medio de un momento deportivo difícil para el conjunto antioqueño. El DIM ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos de Liga, aunque se mantiene dentro del grupo de los ocho clasificados, con 23 puntos en la séptima posición.

El próximo compromiso del equipo será este miércoles, cuando visite a Internacional de Bogotá en el estadio de Techo. Mientras busca mejorar sus resultados, la situación de Quintero continúa en el centro de la atención, ahora también por la polémica con el periodista Gustavo Osorio.

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