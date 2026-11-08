¡Remontada verdolaga! Nacional venció 4-3 a Pereira con un gol en el último suspiro: video

El equipo visitante llegó a Medellín dispuesto a competir y sorprendió desde los primeros minutos con una propuesta que puso en dificultades al conjunto dirigido…

Atlético Nacional necesitó de carácter, jerarquía y una reacción hasta el último suspiro para quedarse con una victoria que parecía escapársele de las manos. El conjunto verdolaga derrotó 4-3 a Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, en un partido lleno de emociones, goles y una remontada que se definió en el tiempo de adición.

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El equipo visitante llegó a Medellín dispuesto a competir y sorprendió desde los primeros minutos con una propuesta que puso en dificultades al conjunto dirigido por Lucas González. Apenas a los 10 minutos, Fabio Delgado abrió el marcador y adelantó al Pereira, que tomó la iniciativa y dejó en evidencia que no sería un compromiso sencillo para los locales.

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La respuesta de Nacional llegó con Alfredo Morelos, quien apareció en un momento clave para devolverle la tranquilidad a su equipo. El delantero consiguió el empate al minuto 36 y volvió a hacerse presente en el marcador poco antes del descanso. A los 43′, el ‘Búfalo’ firmó su doblete y puso el 2-1 con el que los verdolagas se fueron al entretiempo.

Pereira no bajó los brazos y puso contra las cuerdas a Nacional

Aunque Nacional había conseguido darle vuelta al resultado durante la primera mitad, Deportivo Pereira mantuvo su intención de competir y encontró la manera de volver a meterse en el partido.

El segundo tiempo tuvo nuevas emociones y un desarrollo inesperado para los locales. Al minuto 63, Marco Pérez convirtió un penalti para establecer el 2-2, resultado que renovó las ilusiones del conjunto matecaña y le permitió mantenerse en la pelea por la victoria.

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Nacional no consiguió recuperar el control del marcador y terminó recibiendo otro golpe en el tramo definitivo del encuentro. Cuando el reloj marcaba el minuto 87, Jorge Bermúdez anotó un golazo para poner el 3-2 a favor del Pereira. El tanto dejó al equipo antioqueño contra las cuerdas y con muy poco tiempo para evitar una derrota en casa.

Tesillo y Haydar sellaron una remontada para el recuerdo

Con el resultado en contra y el partido prácticamente en su recta final, Atlético Nacional apeló a su jerarquía para evitar que los tres puntos se escaparan del Atanasio Girardot.

La reacción comenzó al minuto 89, cuando William Tesillo apareció para marcar el 3-3 y rescatar parcialmente al conjunto verdolaga. Sin embargo, el equipo local no se conformó con el empate y aprovechó los minutos de adición para buscar una victoria que parecía improbable.

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La recompensa llegó en el 90+4. César Haydar sacó un potente remate de media distancia que terminó en el fondo de la red y desató la celebración de Nacional. La anotación tuvo un detalle particular, pues el balón golpeó en la espalda del arquero Yimy Gómez antes de ingresar, por lo que el tanto terminó siendo registrado a su nombre.

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De esta manera, Nacional pasó de estar abajo 3-2 en el minuto 87 a conseguir una victoria 4-3 en el último suspiro. Un triunfo de enorme emoción para los verdolagas, que encontraron en su reacción final la manera de superar a un Deportivo Pereira que había competido y estuvo muy cerca de llevarse el resultado de Medellín.

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