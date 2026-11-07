Los azulgranas visitan el domingo al Atlético de Madrid (3º) en un duelo por la punta de la tabla clasificatoria.

Los goles de Fede Valverde (28′), Arda Güler (36′) y Kylian Mbappé (75′) auparon a los blancos provisionalmente a la segunda posición de la clasificación liguera, empatados a 30 puntos con el líder Barcelona.

Real Madrid ganó 3-0 en el campo del Valencia este sábado en la duodécima fecha de Laliga, marcada por los homenajes al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el martes pasado.

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Real Madrid goleó 3-0 a Valencia y le metió presión a Barcelona en LaLiga: video

El Real Madrid mantiene su marcha triunfal con su novena victoria oficial consecutiva antes del parón de selecciones.

Al igual que en el resto de encuentros del día, los jugadores salieron al campo de Mestalla con camisetas en las que se podía leer "Siempre en nuestro recuerdo" con el ‘9’ que portaba el jugador del Tenerife.

Ovación en el minuto 9 en memoria de Jesús de Miguel.#LaLigaHighlights pic.twitter.com/9em4HzeGBR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2026

Una ofrenda floral junto a un minuto de silencio al inicio y otro de aplausos en el minuto ‘9’ completaron el homenaje al jugador fallecido tras un golpe en un partido de la Segunda División española.

El equipo merengue se mostró superior a un Valencia que no renunció a intentar presionar arriba, pero que acabó metido atrás por el empuje visitante en un partido muy bronco.

El Valencia del DT mexicano Javier Aguirre apenas pudo dar algún susto como un disparo desde la frontal de Aaron Mayol que sacó a córner Thibaut Courtois (19′), que también sacó una buena mano a un remate bajo de Arnaut Danjuma (66′).

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Valverde mostró el camino para Real Madrid

El Real Madrid dominó animado por Arda Güler en el centro del campo, mientras por la izquierda triangulaban Yan Diomande, Bellingham y Mbappé para llevar el peligro.

Diomande, titular en la izquierda ante la ausencia por sanción de Vinícius, sigue ganando enteros en su particular pugna por el puesto con el brasileño.

El dominio visitante dio sus frutos a la media cuando Mbappé estrelló un balón en la barrera en un saque de falta, pero Valverde recogió el rechace para hacer el 1-0 (28′).

Poco después, Bellingham robó, profundizó y pasó un balón atrás para el remate de Güler al fondo de las mallas valencianistas (36′).

El turco volvería a poner a prueba al portero local con un disparo lejano (43′) antes del descanso.

Tras la pausa, el Valencia salió con intensidad, pero pronto volvió a verse metido en su campo por el Real Madrid, que a punto estuvo de aumentar su cuenta con una internada de Bellingham culminada con un disparo que despejó el arquero Stole Dimitrievski, que luego paró una chilena de Mbappé (65′).

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El francés apareció a un cuarto de hora de final para hacer el 3-0 aprovechando una asistencia de Güler.

Mbappé se mantiene como el segundo mejor goleador del campeonato español con 13 goles, dos menos que el ‘pichichi’ del Barça, Raphinha.

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Este gol fue la puntilla para el Valencia, que se quedó con diez en los últimos minutos por la roja directa al capitán José Luis Gayá por una entrada sobre Mbappé (79′).

El Valencia sigue hundido en la penúltima posición de la clasificación sin que el técnico Javier Aguirre logre reactivar al equipo.

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Osasuna salvó un punto

En los otros encuentros del día, el Athletic Club empató 1-1 en el campo del Osasuna en un partido que se decidió en los últimos diez minutos.

Nico Williams adelantó al Athletic Club con el tiempo casi vencido (84′), pero sobre el pitido final empató Catena (90′) para rescatar un punto.

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El Espanyol también empató sin goles en su campo con el Deportivo de La Coruña, mientras que el Racing de Santander ganó 2-1 al Málaga hundiendo aún más a los andaluces en el fondo de la clasificación.

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