¿Cómo está la Copa BetPlay tras la clasificación de Atlético Nacional a las semifinales?

Atlético Nacional se convirtió en el primer semifinalista de la Copa BetPlay 2026 después de vencer 3-2 a Independiente Medellín, este miércoles 14 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot. El equipo dirigido por Lucas González se quedó con una nueva edición del clásico antioqueño, que tuvo cinco goles, intervenciones del VAR y emociones hasta el último minuto. Con esta victoria, el conjunto verdolaga continúa la defensa del título que conquistó en 2023, 2024 y 2025, mientras que el DIM quedó eliminado de la competencia.

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El compromiso comenzó con un Nacional decidido a imponer condiciones y que encontró en la pelota quieta su principal herramienta ofensiva. César Haydar abrió el marcador al minuto 24, con un cabezazo después de un tiro de esquina, aunque antes había tenido otra anotación anulada por fuera de lugar. La superioridad local volvió a reflejarse en el marcador al minuto 41, cuando un cobro desde la esquina terminó en un autogol de Frank Fabra que estableció el 2-0 antes del descanso.

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El segundo tiempo mostró una versión distinta del Medellín. El conjunto dirigido por Amaranto Perea adelantó sus líneas, aumentó la intensidad ofensiva y comenzó a exigir al arquero Franco Armani. La insistencia tuvo recompensa al minuto 63, cuando Agustín Martegani convirtió un penalti sancionado por una infracción de Néider Parra sobre Fabra. El descuento devolvió las esperanzas al equipo rojo, que encontró espacios para atacar a una defensa verdolaga que había lucido más sólida durante la primera mitad.

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Sin embargo, Nacional respondió casi inmediatamente. Al minuto 66, Andrés Felipe Román recibió una asistencia de James Rodríguez y definió dentro del área para establecer el 3-1. Cuando parecía que el equipo local recuperaba la tranquilidad, Medellín volvió a acercarse en el marcador. Martegani completó su doblete al minuto 70, después de una buena combinación ofensiva con John Montaño. El 3-2 dejó abierta la eliminatoria y convirtió los últimos 20 minutos en un intercambio de oportunidades y tensión.

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El desenlace estuvo marcado por la insistencia del Medellín, que incluso consiguió enviar nuevamente el balón al fondo de la red. No obstante, la anotación de Hayen Palacios fue invalidada por fuera de lugar cuando el partido se acercaba a su final. Nacional también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero Éder Chaux intervino para mantener con vida al conjunto visitante. Finalmente, los dirigidos por Lucas González resistieron y celebraron una clasificación que se definió después de 96 minutos de juego.

La victoria también significó un nuevo capítulo favorable para Nacional en su rivalidad con Medellín dentro de la Copa BetPlay. Los verdolagas, que habían derrotado al Poderoso en la final de 2025, volvieron a imponerse en una instancia decisiva. Esta vez no hubo una serie de ida y vuelta, pues el reglamento de la edición 2026 estableció que los cuartos de final se disputaran a partido único. Así, el conjunto antioqueño mantuvo su aspiración de conquistar otro título, mientras que su rival se despidió del certamen.

Así va la Copa BetPlay 2026 con el triunfo de Atlético Nacional: clasificados, partidos y semifinales

Con la clasificación de Atlético Nacional, la Copa BetPlay 2026 comenzó a definir sus cuatro semifinalistas. Hasta ahora, el equipo verdolaga es el único club con un lugar asegurado entre los cuatro mejores de la competencia. Los otros tres cupos todavía estaban pendientes y se definirán en los enfrentamientos entre Internacional de Bogotá y Llaneros, Barranquilla FC y América de Cali, y Once Caldas e Independiente Santa Fe. Este último cruce será especialmente importante para Nacional, pues de allí saldrá su próximo rival.

El segundo compromiso de los cuartos de final está programado para este jueves 15 de octubre, a las 6:00 p. m., entre Internacional de Bogotá y Llaneros, en el estadio Metropolitano de Techo. El conjunto capitalino llegó a esta instancia después de eliminar a Real Cundinamarca por 2-1, mientras que el equipo de Villavicencio consiguió su clasificación tras superar a Deportes Quindío en los penaltis. El ganador avanzará a las semifinales y esperará al vencedor de la llave entre Barranquilla FC y América de Cali.

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Por su parte, Barranquilla FC y América de Cali protagonizarán otro de los enfrentamientos de cuartos de final, previsto para el miércoles 21 de octubre en el estadio Romelio Martínez. El equipo barranquillero se convirtió en una de las sorpresas del campeonato después de eliminar a Junior y posteriormente a Millonarios, este último mediante una definición desde el punto penal que terminó 5-4, tras un empate 1-1. América, en cambio, alcanzó esta ronda después de golear 4-1 al Deportivo Pereira y buscará ratificar su condición de candidato frente a uno de los equipos revelación.

La última llave enfrentará a Once Caldas e Independiente Santa Fe, en un partido cuya programación oficial permanece pendiente. El conjunto bogotano fue el último equipo en conseguir su clasificación a los cuartos de final, después de eliminar a Fortaleza en una dramática tanda de penaltis por 9-8, tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. El vencedor de este enfrentamiento se medirá con Atlético Nacional en las semifinales, que volverán a disputarse mediante partidos de ida y vuelta, al igual que la final. De esta manera, la Copa BetPlay 2026 entra en su tramo decisivo, con el campeón defensor instalado entre los cuatro mejores y siete clubes todavía en carrera por el título.

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