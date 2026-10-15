La Copa Libertadores Femenina y las ilusiones de Colombia

La edición 18 tendrá 16 equipos de 10 países, que competirán en Quito hasta el 31 de octubre. Serán cuatro grupos, y los dos primeros de cada zona avanzarán a cuartos de final. A partir de…

La Copa Libertadores Femenina comienza hoy en Ecuador, y Colombia volverá a perseguir un título que solo consiguió en 2018. Deportivo Cali e Independiente Santa Fe serán sus representantes, aunque llegan con perspectivas distintas: las azucareras parten como candidatas a competir por el título, mientras las bogotanas tendrán que superar un grupo exigente.

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La edición 18 tendrá 16 equipos de 10 países, que competirán en Quito hasta el 31 de octubre. Serán cuatro grupos, y los dos primeros de cada zona avanzarán a cuartos de final. A partir de allí, las eliminatorias serán a partido único.

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¿Qué esperar de Colombia en la Copa Libertadores Femenina?

Deportivo Cali aparece como el cuadro colombiano más fuerte. El equipo conquistó en septiembre su tercera Liga consecutiva y su cuarta estrella, tras derrotar a Santa Fe. Su continuidad deportiva y el subcampeonato continental de 2025 respaldan sus aspiraciones.

Íngrid Guerra, autora de 15 goles en la última Liga, encabeza su ataque, junto a futbolistas como Melanin Aponzá y Paula Medina. Sin embargo, las azucareras ya no cuentan con Luisa Agudelo, arquera clave en la Libertadores anterior.

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El sorteo también favoreció a Cali. Compartirá el Grupo D con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile, los mismos rivales que enfrentó en la primera fase de 2025, cuando consiguió siete puntos y terminó líder. Debutará el viernes 16 ante Libertad; luego enfrentará a Nacional, el 19, y Universidad de Chile, el 22.

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Santa Fe tendrá un camino más complicado. Integra el Grupo A con Caracas, Colo-Colo y Corinthians, campeón de las últimas tres ediciones. Las leonas debutan hoy contra Caracas y después se medirán con Colo-Colo, el 18, y el conjunto brasileño, el 21.

Para afrontar ese desafío, el equipo de Ómar Ramírez incorporó varias jugadoras como Manuela González, Wendis Cabrera, Kelly Ibargüen y Jimena Ospina. González marcó más de una decena de goles en la Liga Femenina colombiana y promete fortalecer un frente ofensivo que necesitará aprovechar cada oportunidad.

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Los antecedentes invitan a soñar. Santa Fe fue subcampeona en 2021 y 2024, ambas veces contra Corinthians. Cali alcanzó la final de 2025, pero también perdió contra las brasileñas, esta vez en los penaltis. El único título colombiano sigue siendo el de Atlético Huila, en 2018. Por su parte, América de Cali y Formas Íntimas también disputaron finales.

La hegemonía brasileña es el principal obstáculo: sus clubes han ganado 14 de las 17 ediciones anteriores. Deportivo Cali parece tener mejores condiciones para llegar lejos. Santa Fe, en cambio, necesitará dar un golpe desde la fase de grupos para demostrar que puede volver a pelear por la corona.

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