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La Copa Libertadores Femenina y las ilusiones de Colombia

Santa Fe debuta este jueves, a las 7:00 p. m., contra Caracas, mientras que Cali jugará el viernes, a las 3:00 p. m., contra Libertad. Ambos equipos quieren lograr lo que solo ha conseguido el extinto Atlético Huila: ser campeón.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Santa Fe y Cali, los representantes de Colombia en la Copa Libertadores Femenina.
Deportivo Cali venció a Santa Fe en la final de la Liga Femenina que se jugó hace unas semanas.

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La Copa Libertadores Femenina comienza hoy en Ecuador, y Colombia volverá a perseguir un título que solo consiguió en 2018. Deportivo Cali e Independiente Santa Fe serán sus representantes, aunque llegan con perspectivas distintas: las azucareras parten como candidatas a competir por el título, mientras las bogotanas tendrán que superar un grupo exigente.

La edición 18 tendrá 16 equipos de 10 países, que competirán en Quito hasta el 31 de octubre. Serán cuatro grupos, y los dos primeros de cada zona avanzarán a cuartos de final. A partir de…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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