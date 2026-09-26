Melanin Aponzá de Cali celebra un gol este sábado, durante el partido de vuelta de la final de la Liga Profesional Femenina de Colombia entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Cali le gana 2-1 a Santa Fe, en vivo: las azucareras, arriba en el global de la final Fernando Camilo Garzon Gomez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Hoy habrá nuevo campeón de la Liga Femenina de Colombia. Santa Fe visita a Deportivo Cali con la urgencia de remontar el 3-2 con el que las azucareras se llevaron la ventaja, tras la ida en el Estadio La Independencia de Tunja.

Las azucareras, vigentes bicampeonas de la Liga BetPlay Femenina, esperan conseguir el tricampeonato y para eso tendrán que hacerse fuertes en Palmaseca para defender su ventaja.

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Cali, de hecho, tiene buen historia contra Santa Fe, pues las tres finales que han ganado se las han ganado a las bogotanas, incluidas las dos más recientes en 2025 y 2024.

¡𝗟𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘆𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗮𝗾𝘂𝗶́! 🤩



Hoy a las 6:00 pm, @CaliFemenino 🟢⚪ se enfrentará a @LeonasSantaFe 🦁 por el partido de Vuelta de la Final de la #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2026



¿💚🤍 o ❤️🤍?#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/NRZJak765Y — DIMAYOR (@Dimayor) September 26, 2026

Cali y Santa Fe definen el campeón de la Liga Femenina: minuto a minuto

⏱️ MINUTO 45+4′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

¡Ya no se juega más en Palmira! Cali se va al descanso con la victoria en el bolsillo y acaricia una nueva estrella.

⏱️ MINUTO 45+2′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Lo que sacó Maryory Sánchez, la golera de Cali. Reinvindicandose del error del primer gol, la guardameta la sacó del ángulo ante un remate que venía muy potente para salvar la mínima ventaja, de dos en el global.

⏱️ MINUTO 42′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

CAYÓ EL SEGUNDO DE DEPORTIVO CALI. Lo hizo Ingrid Guerra, que aprovechó la pelota que le quedó en el área y casi cayéndose remató rastrero. Buen tanto para que las azucareras se vayan arriba en el marcador, consumando la remontada.

⏱️ MINUTO 36′ | 🟢⚪ CALI (4) 1-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Buena llegada de Santa Fe, de jugada a balón parado. Del tiro libre desde el costado llegó el centro y casi llega el remate en el primer palo.

⏱️ MINUTO 29′ | 🟢⚪ CALI (4) 1-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Lo intentó Cali por la vía área. Cabezazo desvíado tras un tiro de esquina, pero el balón se fue apenas desviado.

⏱️ MINUTO 20′ | 🟢⚪ CALI (4) 1-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

EMPATA EL CALI. Melanin Aponzá igualó el marcador tras una jugada de tiro de esquina. Fue un tanto rarísimo. El balón quedó rebotando en el área, las santafereñas no pudieron rechazar y ahí las caleñas aprovecharon para igualar el tanteador y poner al cuadro verdiblanco arriba en el global.

⏱️ MINUTO 14′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

TREMENDO GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE. Un tanto de otro partido. Cuando Cali dominaba, pero Mariana Zamora le pegó casi desde la mitad de la cancha. Complicidad de la arquera Maryory Sánchez que quedó englobada y el balón la sobró por arriba con muchísima facilidad.

⏱️ MINUTO 13′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE 🔴⚪ |

Cali domina el juego en los primeros minutos. Domina la pelota y Santa Fe se defiende en su área. El arranque azucarero fue furioso y ahora ejerce el control a través del dominio.

⏱️ MINUTO 4′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE 🔴⚪ |

Doble salvada en la línea de Santa Fe. Cali tuvo el tanto, pero falló en el tramo final. Clarísima del local y se salvaron las leonas.

⏱️ MINUTO 2′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE🔴⚪ |

Cali empieza a imponer condiciones y ya esforzó a la arquera de Santa Fe con un centro llovido al área.

⏱️ MINUTO 0′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE 🔴⚪ |

¡Ya se juega la Liga BetPlay Femenina! La pelota ya rueda en el Estadio Deportivo Cali de Palmira.

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Así formará Santa Fe vs. Cali

Esta es la nómina titular de las #Leonas 🦁 para enfrentar a Deportivo Cali en la final – vuelta ⚽️



¡Vamos con FE, Garra y mucho corazón ✊🏻❤️✨! pic.twitter.com/X34oMFWQUr — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 26, 2026

Así formará Cali vs. Santa Fe

Tenemos nómina titular para afrontar este último capítulo de liga, once luchadoras dispuestas a dejarlo todo en cancha ¡VAMOS CALI! 💚 pic.twitter.com/VqXHN0kds9 — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 26, 2026

El compromiso, en el Estadio Deportivo Cali en la ciudad de Palmira, empezará a las 6:00 p.m. y tendrá transmisión de Win Sports.

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