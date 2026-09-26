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Cali le gana 2-1 a Santa Fe, en vivo: las azucareras, arriba en el global de la final

El cuadro azucarero recibe a las leonas, tras el partido de ida que se jugó en Tunja. Hoy habrá nuevo campeón.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
26 de septiembre de 2026 – 06:51 p. m.
GR6011. CALI (COLOMBIA), 26/09/2026.- Melanin Aponzá de Cali celebra un gol este sábado, durante el partido de vuelta de la final de la Liga Profesional Femenina de Colombia entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe en el estadio Deportivo Cali en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán
Melanin Aponzá de Cali celebra un gol este sábado, durante el partido de vuelta de la final de la Liga Profesional Femenina de Colombia entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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Hoy habrá nuevo campeón de la Liga Femenina de Colombia. Santa Fe visita a Deportivo Cali con la urgencia de remontar el 3-2 con el que las azucareras se llevaron la ventaja, tras la ida en el Estadio La Independencia de Tunja.

Las azucareras, vigentes bicampeonas de la Liga BetPlay Femenina, esperan conseguir el tricampeonato y para eso tendrán que hacerse fuertes en Palmaseca para defender su ventaja.

Cali, de hecho, tiene buen historia contra Santa Fe, pues las tres finales que han ganado se las han ganado a las bogotanas, incluidas las dos más recientes en 2025 y 2024.

Cali y Santa Fe definen el campeón de la Liga Femenina: minuto a minuto

26 de septiembre de 2026 – 06:50 p. m.

Termina el primer tiempo

⏱️ MINUTO 45+4′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

¡Ya no se juega más en Palmira! Cali se va al descanso con la victoria en el bolsillo y acaricia una nueva estrella.

26 de septiembre de 2026 – 06:49 p. m.

Qué atajada de Sánchez

⏱️ MINUTO 45+2′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Lo que sacó Maryory Sánchez, la golera de Cali. Reinvindicandose del error del primer gol, la guardameta la sacó del ángulo ante un remate que venía muy potente para salvar la mínima ventaja, de dos en el global.

Actualización clave 26 de septiembre de 2026 – 06:42 p. m.

GOL DE CALI: REMONTADA

⏱️ MINUTO 42′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

CAYÓ EL SEGUNDO DE DEPORTIVO CALI. Lo hizo Ingrid Guerra, que aprovechó la pelota que le quedó en el área y casi cayéndose remató rastrero. Buen tanto para que las azucareras se vayan arriba en el marcador, consumando la remontada.

26 de septiembre de 2026 – 06:39 p. m.

Casi Santa Fe

⏱️ MINUTO 36′ | 🟢⚪ CALI (4) 1-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Buena llegada de Santa Fe, de jugada a balón parado. Del tiro libre desde el costado llegó el centro y casi llega el remate en el primer palo.

26 de septiembre de 2026 – 06:31 p. m.

Otra de Cali

⏱️ MINUTO 29′ | 🟢⚪ CALI (4) 1-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Lo intentó Cali por la vía área. Cabezazo desvíado tras un tiro de esquina, pero el balón se fue apenas desviado.

26 de septiembre de 2026 – 06:22 p. m.

EMPATÓ CALI

⏱️ MINUTO 20′ | 🟢⚪ CALI (4) 1-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

EMPATA EL CALI. Melanin Aponzá igualó el marcador tras una jugada de tiro de esquina. Fue un tanto rarísimo. El balón quedó rebotando en el área, las santafereñas no pudieron rechazar y ahí las caleñas aprovecharon para igualar el tanteador y poner al cuadro verdiblanco arriba en el global.

Actualización clave 26 de septiembre de 2026 – 06:15 p. m.

¡GOLAZO DE SANTA FE!

⏱️ MINUTO 14′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

TREMENDO GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE. Un tanto de otro partido. Cuando Cali dominaba, pero Mariana Zamora le pegó casi desde la mitad de la cancha. Complicidad de la arquera Maryory Sánchez que quedó englobada y el balón la sobró por arriba con muchísima facilidad.

26 de septiembre de 2026 – 06:14 p. m.

Cali presiona

⏱️ MINUTO 13′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE 🔴⚪ |

Cali domina el juego en los primeros minutos. Domina la pelota y Santa Fe se defiende en su área. El arranque azucarero fue furioso y ahora ejerce el control a través del dominio.

26 de septiembre de 2026 – 06:06 p. m.

Se salvó Santa Fe

⏱️ MINUTO 4′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE 🔴⚪ |

Doble salvada en la línea de Santa Fe. Cali tuvo el tanto, pero falló en el tramo final. Clarísima del local y se salvaron las leonas.

26 de septiembre de 2026 – 06:03 p. m.

Primera llegada

⏱️ MINUTO 2′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE🔴⚪ |

Cali empieza a imponer condiciones y ya esforzó a la arquera de Santa Fe con un centro llovido al área.

26 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.

¡Empezó el partido! Ya se juega la final

⏱️ MINUTO 0′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE 🔴⚪ |

¡Ya se juega la Liga BetPlay Femenina! La pelota ya rueda en el Estadio Deportivo Cali de Palmira.

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Actualización clave 26 de septiembre de 2026 – 05:13 p. m.

Ya hay titulares

Así formará Santa Fe vs. Cali

Así formará Cali vs. Santa Fe

Actualización clave 26 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.

¿A qué hora empieza el partido?

El compromiso, en el Estadio Deportivo Cali en la ciudad de Palmira, empezará a las 6:00 p.m. y tendrá transmisión de Win Sports.

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Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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