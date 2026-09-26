El partido contra Italia terminó 1-1 después de 120 minutos y el bronce tuvo que resolverse en los penales. Colombia comenzó la tanda con el fallo de Viáfara y posteriormente Lina Arboleda también erró su lanzamiento. En…

La historia del bronce de Colombia en Polonia tiene una protagonista bajo los tres palos. Luisa Agudelo pasó de los altibajos a convertirse en la heroína de la definición contra Italia , con dos atajadas desde el punto penal que le permitieron a la selección de Colombia quedarse con el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20.

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Luisa Agudelo, gigante en los penales: así llevó a Colombia a ser tercera del mundo

El partido contra Italia terminó 1-1 después de 120 minutos y el bronce tuvo que resolverse en los penales. Colombia comenzó la tanda con el fallo de Viáfara y posteriormente Lina Arboleda también erró su lanzamiento. En medio de la tensión, Agudelo asumió el protagonismo que necesitaba el equipo.

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¡HISTÓRICO! COLOMBIA ES BRONCE



Por penales, venció 4-3 a Italia tras empatar 1-1 en el tiempo regular y se quedó con el tercer puesto del Mundial #Sub20FemeninoEnDSORTS.#U20WWC pic.twitter.com/ZhFLbj6iLj — DSPORTS (@DSports) September 26, 2026

La guardameta detuvo dos cobros de las italianas, ambos lanzándose hacia su costado derecho. Fueron intervenciones determinantes para mantener con vida a Colombia y permitir que sus compañeras pudieran volver a ponerse en carrera por la medalla.

Cada atajada significó un respiro para un equipo que había dejado escapar oportunidades en la tanda. La arquera respondió en el momento de mayor presión y terminó siendo una de las grandes responsables de que Colombia pudiera celebrar un tercer puesto histórico.

Con el triunfo ante Italia, la selección de Colombia superó su mejor actuación en un Mundial Femenino Sub-20. El antecedente estaba en Alemania 2010, cuando el equipo nacional terminó en el cuarto lugar después de perder en semifinales y posteriormente el partido por el tercer puesto.

LA SELECCIÓN COLOMBIA GANA LA MEDALLA DE BRONCE EN EL MUNDIAL🥉 🟨🟦🟥

IMPRESIONANTE LUISA AGUDELO ANTIPENAL 🧤🔒🔒 pic.twitter.com/p379CBlrrE — ditu (@Ditu_Tv) September 26, 2026

Un Mundial de altibajos para la guardameta

El camino de Agudelo en Polonia no fue perfecto. En el debut contra Costa Rica tuvo un comienzo complicado después de cometer un error que permitió que las centroamericanas se adelantaran en el marcador durante los primeros minutos.

Colombia logró reaccionar y terminó remontando aquel partido, pero el episodio marcó un inicio difícil para la guardameta, que posteriormente fue recuperando confianza a medida que avanzaba el campeonato.

🇨🇴 Colombia 0-1 Costa Rica 🇨🇷 ¡¿Para qué te traje Luisa?!. En una jugada que debía ser fácil de solucionar, la cancerbera Luisa Agudelo dejó rebotar un balón en el área, no controló, y puso a ganar a Costa Rica en el Mundial Sub20 Femenino.



pic.twitter.com/sJwyDD00S3 — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) September 7, 2026

En las semifinales contra Corea del Norte, vigente campeona mundial, también quedó comprometida en algunas de las acciones que terminaron en la derrota 3-0 de Colombia. El resultado dejó al equipo de Carlos Paniagua sin la posibilidad de disputar la final.

Pero Agudelo tuvo la oportunidad de reivindicarse en el partido por el tercer puesto y no la desaprovechó. Cuando el partido llegó a los penales, la arquera respondió con dos atajadas que terminaron cambiando la historia.

Una especialista en los penales

La actuación contra Italia también reafirma una característica que Agudelo ya había demostrado con anterioridad: su capacidad para aparecer en las definiciones desde los once pasos.

Antes del partido frente a Italia, la arquera había disputado seis definiciones oficiales y ganado cuatro. Su antecedente más reciente también estaba relacionado con un título del fútbol femenino colombiano.

Hace un año, Agudelo fue protagonista con Deportivo Cali en la definición por penales frente a Santa Fe, que le permitió al conjunto azucarero conquistar la tercera estrella de su historia. En aquella ocasión, la guardameta también fue determinante desde los once metros.

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Dos atajadas hacia su derecha, después de una tanda que comenzó cuesta arriba para el equipo nacional, terminaron dándole al país una medalla inédita en el Mundial Femenino Sub-20.

Luisa Agudelo no tuvo un torneo sin errores. Tuvo momentos difíciles y recibió golpes durante el camino. Pero cuando Colombia necesitó una figura para sostener el sueño del bronce, la arquera apareció con sus guantes, respondió en los penales y terminó celebrando una página histórica para el fútbol femenino colombiano.

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