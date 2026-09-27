Melanin Aponzá de Cali celebra un gol este sábado, durante el partido de vuelta de la final de la Liga Profesional Femenina de Colombia entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella Fernando Camilo Garzon Gomez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Deportivo Cali volvió a hacer historia en el fútbol femenino colombiano. Las azucareras vencieron 4-2 a Independiente Santa Fe en Palmaseca y cerraron la serie con un contundente 7-4 en el marcador global para conquistar su tercer título consecutivo de la Liga Femenina y el cuarto de su historia.

El cuadro verdiblanco llegaba al partido de vuelta con la ventaja obtenida en Tunja, donde había ganado 3-2. Santa Fe, obligado a remontar, sufrió desde el comienzo ante un Cali que salió a imponer condiciones y que en apenas cuatro minutos ya había estado cerca de abrir el marcador, incluso con dos remates salvados sobre la línea.

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Sin embargo, fueron las leonas las que golpearon primero. A los 14 minutos, Mariana Zamorano sorprendió con un espectacular remate desde muy lejos que superó a Maryory Sánchez, quien quedó mal ubicada. El 0-1 igualaba momentáneamente la serie 3-3 y devolvía a Santa Fe a la pelea por el campeonato.

La reacción del Cali llegó rápidamente. A los 20 minutos, luego de un tiro de esquina y varios rebotes dentro del área, Melanin Aponzá aprovechó la dificultad de la defensa visitante para despejar y puso el 1-1. Con ese resultado, las azucareras volvían a tomar ventaja en el global.

Antes del descanso apareció Ingrid Guerra, una de las grandes figuras de la final. A los 42 minutos recibió una pelota dentro del área y, casi cayéndose, alcanzó a sacar un remate rastrero que terminó en el 2-1. Cali se fue al entretiempo ganando 5-3 en la serie y cada vez más cerca de otra estrella.

El panorama se complicó todavía más para Santa Fe al comienzo del segundo tiempo. A los 53 minutos, Isabella Cortés intentó despejar un centro ante la presión de Karla Viancha, pero terminó enviando la pelota a su propia portería. El 3-1 elevó la diferencia global a tres goles y dejó a las bogotanas contra las cuerdas.

Santa Fe, sin embargo, encontró una última reacción. A los 63 minutos, un error del Cali en la mitad de la cancha permitió que Mariana Zamorano volviera a aparecer y marcara el 3-2. El descuento mantuvo con vida a las leonas y obligó al conjunto local a evitar cualquier desconcentración en el cierre.

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Cali respondió controlando el partido y generando las mejores oportunidades. Aponzá estuvo cerca de marcar nuevamente y Guerra comenzó a causar problemas constantes en la defensa santafereña. La arquera visitante tuvo que intervenir varias veces para impedir que la diferencia aumentara antes de tiempo.

El tramo final también estuvo marcado por la lesión de Daniela Garavito, quien sufrió un fuerte percance al clavar el pie sobre el terreno de juego y tuvo que abandonar el campo entre lágrimas. Después de varios minutos de interrupción, el encuentro pudo continuar.

Cuando el título ya estaba prácticamente asegurado, Ingrid Guerra puso el broche de oro. En el tiempo añadido realizó una gran jugada individual y marcó el definitivo 4-2. Así, Deportivo Cali selló un global de 7-4, consiguió su tricampeonato consecutivo y llegó a cuatro estrellas, todas ganadas precisamente ante Independiente Santa Fe en la final.

Final de la Liga Femenina: así fue el minuto a minuto

⏱️ MINUTO 90+2′ | 🟢⚪ CALI (7) 4-2 (4) SANTA FE 🔴⚪ |

CAYÓ EL ÚLTIMO DE LA NOCHE, EL CUARTO. Lo hizo Ingrid Guerra con tremenda jugada individual. En la última del partido, Cali dio la esticada final para celebrar su tricampeonato. Tres estrellas consecutivas y cuatro títulos para el equipo más grande del fútbol femenino en Colombia. Termina el partido. Cali es campeón.

⏱️ MINUTO 80′ | 🟢⚪ CALI (6) 3-2 (4) SANTA FE 🔴⚪ |

El partido se paró unos minutos porque Daniela Garavito, jugadora de Santa Fe, sufrió una fea lesión, al clavar su pie en la tierra. La jugadora salió entre lágrimas. El partido, tras unos minutos, ya se reanudó.

⏱️ MINUTO 70′ | 🟢⚪ CALI (6) 3-2 (4) SANTA FE 🔴⚪ |

Ingrid Guerra está haciendo un desastre en la defensa santafereña. Tremendo remate contra la portería santafereña. Otra vez contuvo bien la arquera.

⏱️ MINUTO 69′ | 🟢⚪ CALI (6) 3-2 (4) SANTA FE 🔴⚪ |

Santa Fe sufre este tramo del partido. Casi llega otro gol de Cali, pero contuvo la arquera de Santa Fe. A la golera casi se le escapa la pelota, pero al final logró controlarla.

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⏱️ MINUTO 68′ | 🟢⚪ CALI (6) 3-2 (4) SANTA FE 🔴⚪ |

Melanin Aponzá casi mete su segundo de la noche. Buena jugada individual al borde del área y sacó el remate cruzado que se fue apenas desviado.

⏱️ MINUTO 63′ | 🟢⚪ CALI (6) 3-2 (4) SANTA FE 🔴⚪ |

MARIANA ZAMORANO LE DA VIDA A SANTA FE. Otro error en la mitad de la cancha de Cali, como en el primer gol, que la leona aprovecha para volver a poner al cardenal en partido. La final, que decíamos sentenciada, ahora toma otro tinte.

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⏱️ MINUTO 53′ | 🟢⚪ CALI (6) 3-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

OTRO MÁS DEL CALI. La final está sentenciada y practicamente ya sabemos quien será el campeón de la Liga Femenina. Karla Viancha presionó a la defensora de Cali ante un peligroso centro al área e Isabella Cortés, intentando el despeje, terminó empujando el balón en su propio arco.

⏱️ MINUTO 53′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Cali no deja de presionar a Santa Fe y tuvo una nueva muy clara de cabeza. Las azucareras tienen ganas de aumentar su ventaja.

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⏱️ MINUTO 51′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

La primera del segundo tiempo es de Cali, remate lejano que contuvo bien la arquera de Independiente Santa Fe.

⏱️ MINUTO 45′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Se juega de nuevo en Palmira. Cali, que se está quedando nuevamente con el título, vence a Santa Fe en la final de la Liga BetPlay Femenina.

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⏱️ MINUTO 45+4′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

¡Ya no se juega más en Palmira! Cali se va al descanso con la victoria en el bolsillo y acaricia una nueva estrella.

⏱️ MINUTO 45+2′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Lo que sacó Maryory Sánchez, la golera de Cali. Reinvindicandose del error del primer gol, la guardameta la sacó del ángulo ante un remate que venía muy potente para salvar la mínima ventaja, de dos en el global.

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⏱️ MINUTO 42′ | 🟢⚪ CALI (5) 2-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

CAYÓ EL SEGUNDO DE DEPORTIVO CALI. Lo hizo Ingrid Guerra, que aprovechó la pelota que le quedó en el área y casi cayéndose remató rastrero. Buen tanto para que las azucareras se vayan arriba en el marcador, consumando la remontada.

⏱️ MINUTO 36′ | 🟢⚪ CALI (4) 1-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Buena llegada de Santa Fe, de jugada a balón parado. Del tiro libre desde el costado llegó el centro y casi llega el remate en el primer palo.

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⏱️ MINUTO 29′ | 🟢⚪ CALI (4) 1-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

Lo intentó Cali por la vía área. Cabezazo desvíado tras un tiro de esquina, pero el balón se fue apenas desviado.

⏱️ MINUTO 20′ | 🟢⚪ CALI (4) 1-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

EMPATA EL CALI. Melanin Aponzá igualó el marcador tras una jugada de tiro de esquina. Fue un tanto rarísimo. El balón quedó rebotando en el área, las santafereñas no pudieron rechazar y ahí las caleñas aprovecharon para igualar el tanteador y poner al cuadro verdiblanco arriba en el global.

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⏱️ MINUTO 14′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-1 (3) SANTA FE 🔴⚪ |

TREMENDO GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE. Un tanto de otro partido. Cuando Cali dominaba, pero Mariana Zamora le pegó casi desde la mitad de la cancha. Complicidad de la arquera Maryory Sánchez que quedó englobada y el balón la sobró por arriba con muchísima facilidad.

⏱️ MINUTO 13′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE 🔴⚪ |

Cali domina el juego en los primeros minutos. Domina la pelota y Santa Fe se defiende en su área. El arranque azucarero fue furioso y ahora ejerce el control a través del dominio.

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⏱️ MINUTO 4′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE 🔴⚪ |

Doble salvada en la línea de Santa Fe. Cali tuvo el tanto, pero falló en el tramo final. Clarísima del local y se salvaron las leonas.

⏱️ MINUTO 2′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE🔴⚪ |

Cali empieza a imponer condiciones y ya esforzó a la arquera de Santa Fe con un centro llovido al área.

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⏱️ MINUTO 0′ | 🟢⚪ CALI (3) 0-0 (2) SANTA FE 🔴⚪ |

¡Ya se juega la Liga BetPlay Femenina! La pelota ya rueda en el Estadio Deportivo Cali de Palmira.

Así formará Santa Fe vs. Cali

Esta es la nómina titular de las #Leonas 🦁 para enfrentar a Deportivo Cali en la final – vuelta ⚽️



¡Vamos con FE, Garra y mucho corazón ✊🏻❤️✨! pic.twitter.com/X34oMFWQUr — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 26, 2026

Así formará Cali vs. Santa Fe

Tenemos nómina titular para afrontar este último capítulo de liga, once luchadoras dispuestas a dejarlo todo en cancha ¡VAMOS CALI! 💚 pic.twitter.com/VqXHN0kds9 — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 26, 2026

El compromiso, en el Estadio Deportivo Cali en la ciudad de Palmira, empezará a las 6:00 p.m. y tendrá transmisión de Win Sports.

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