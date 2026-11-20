El pronunciamiento se conoció este viernes 20 de noviembre, a través de las cuentas oficiales de Caracol…

La posibilidad de que Caracol Televisión y Win Sports unieran fuerzas para quedarse con los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano generó expectativa entre los aficionados. Sin embargo, cuando la negociación comenzaba a tomar fuerza en el debate público, el canal salió a aclarar su posición y negó categóricamente cualquier participación en la supuesta alianza , en la que también se mencionaba a su plataforma digital Ditu.

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El pronunciamiento se conoció este viernes 20 de noviembre, a través de las cuentas oficiales de Caracol Televisión. La compañía fue contundente al desmentir las versiones que apuntaban a una negociación conjunta con Win Sports para competir por los derechos audiovisuales de los campeonatos nacionales a partir de 2027.

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“La información que circula sobre una supuesta alianza entre Caracol Televisión, Ditu y Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol colombiano es FALSA. Ni Caracol TV ni Ditu hacen parte de la alianza mencionada en esas publicaciones. Invitamos a consultar fuentes oficiales y a no difundir información sin verificar”, señaló el canal en su comunicado.

La información que circula sobre una supuesta alianza entre Caracol Televisión, Ditu y Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol colombiano es FALSA.



Ni @CaracolTV ni @Ditu_Tv hacen parte de la alianza mencionada en esas publicaciones.



Invitamos a consultar fuentes… — Caracol Televisión (@CaracolTV) November 20, 2026

Con este mensaje, la compañía descartó públicamente los rumores que la vinculaban con una de las posibles propuestas para quedarse con el negocio de la televisión del fútbol colombiano. La aclaración también involucró a Ditu, servicio de streaming que, según las versiones que circularon, sería utilizado para distribuir una parte de los encuentros.

¿De dónde surgió el rumor de la alianza entre Caracol y Win Sports?

La versión tomó fuerza después de que el periodista Alejandro Pino Calad hablara del tema durante una emisión del programa de YouTube Somos La Titular. Allí aseguró que Caracol Televisión y Win Sports estaban en conversaciones para presentar una oferta conjunta ante la Dimayor, con el propósito de competir por los derechos de transmisión del FPC.

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“Win y Caracol Televisión están en negociaciones, ojo en negociaciones porque la oferta la tienen que aprobar y presentar, pero Win y Caracol Televisión se van juntos. Y cuando usted (Germán Arango) dice cuatro letras, diga Ditu”, afirmó el periodista durante el espacio.

De acuerdo con esa versión, la eventual participación de Caracol permitiría sumar recursos a la propuesta de Win Sports y distribuir un paquete de partidos mediante Ditu. Incluso se habló de una contraoferta que superaría por un dólar los 90 millones de dólares que, según las informaciones periodísticas divulgadas, habría puesto sobre la mesa el grupo encabezado por Mauricio Correa y Go Sports Media.

WIN Sports + Caracol TV + Espn Deportes (canal latino en EEUU): la contrapropuesta por los derechos del fútbol colombiano @somoslatitular https://t.co/iZgSzWaK6F — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) November 20, 2026

La posibilidad generó distintas reacciones entre los aficionados, especialmente por lo que significaría que Win Sports encontrara un socio para competir por los derechos y mantenerse vinculado al negocio del fútbol profesional colombiano.

Los derechos del FPC, a la espera de una definición

l pronunciamiento de Caracol cambia el panorama de una negociación que había sumado nuevos protagonistas en las últimas horas. La eventual alianza con Win Sports se presentaba como una alternativa para competir con la propuesta de 90 millones de dólares, pero el canal dejó claro que ni él ni Ditu hacen parte de ese acuerdo.

La disputa, sin embargo, está lejos de terminar. Este sábado 21 de noviembre vence el plazo para que Win Sports iguale los 90 millones de dólares ofrecidos por el consorcio que lidera Mauricio Correa, si pretende mantenerse al frente de las transmisiones del fútbol profesional colombiano.

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A la Dimayor se le informó que este viernes se presentaría una oferta por parte de Win Sports, aunque todavía se desconoce cuál será el monto y bajo qué condiciones se realizará. Se trata de un movimiento clave, pues la compañía tiene pocas horas para definir su posición frente a la propuesta que ya está sobre la mesa.

El siguiente paso será el miércoles 25 de noviembre, cuando se llevará a cabo una asamblea de la Dimayor en Bogotá. Allí se socializarán y analizarán los detalles para avanzar en la definición del negocio de los derechos audiovisuales.

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