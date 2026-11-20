Nacional es el candidato por decreto en el Grupo A. Líder con 40 puntos, fue el equipo con más victorias (12) y el más goleador, con un promedio exacto de dos tantos por partido. Llega con el peso de una nómina costosa y la expectativa que despertó James Rodríguez….

Hoy comienza la fase decisiva de la Liga BetPlay 2026-II. Los ocho mejores del todos contra todos competirán en los cuadrangulares semifinales y tienen seis fechas para seguir en la pelea por el título. Cada clasificado trae una virtud que lo ilusiona y una grieta que lo inquieta.

Nacional es el candidato por decreto en el Grupo A. Líder con 40 puntos, fue el equipo con más victorias (12) y el más goleador, con un promedio exacto de dos tantos por partido. Llega con el peso de una nómina costosa y la expectativa que despertó James Rodríguez. Sin embargo, su defensa deja dudas con 18 goles recibidos y solo cinco vallas invictas. La Copa BetPlay ya le cobró esa fragilidad, cuando Once Caldas lo eliminó tras dejar escapar una ventaja de dos goles. El “fixture” le dará una doble revancha: abrirá los cuadrangulares en Manizales y cerrará contra el “blanco blanco” en Medellín. Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, con ocho participaciones de gol cada uno, garantizan las ocasiones con un respaldo importante desde la generación de juego con Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo y James.

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Santa Fe es el único del grupo con una corona en 2026: es el vigente campeón de la Superliga. Este semestre fue quinto con 34 puntos y una campaña de altibajos, con lesiones y poca rotación que explican en parte sus 18 goles recibidos. Nahuel Bustos y Franco Fagúndez marcaron siete goles cada uno y suman nueve participaciones de gol por cabeza; Hugo Rodallega aportó otros cinco. El Cardenal sabe competir y cuando en el torneo asoman las finales saca su garra. Sus dos duelos seguidos contra Nacional en la tercera y cuarta fecha podrían definir su futuro en el grupo.

Independiente Medellín entra con impulso, tras tres victorias consecutivas que le aseguraron el cupo, y con un ataque repartido. No obstante, su defensa es la más vulnerable de los ocho: 25 goles recibidos, 1,32 por partido. Juan Fernando Quintero ya finalizó su recuperación y estará a disposición de Luis Amaranto Perea, mientras que Agustín Martegani es duda para el debut de esta tarde contra Santa Fe.

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Once Caldas cerró el grupo de clasificados con 28 puntos y diferencia de gol de +4, y su problema es precisamente el gol: 23 tantos, 1,21 por partido, de lo más bajo entre los ocho. Dayro Moreno sigue siendo su referencia, con siete goles, aunque ha tenido menos presencia como titular. Jeffrey Zapata, con siete participaciones anotadoras, y Michael Barrios (6) lo acompañan. El equipo de Manizales no llega como un invitado cualquiera: eliminó a Nacional en la Copa y disputará con América el título. Si convierte esa confianza en goles, puede ser el invitado incómodo.

En el Grupo B, los equipos vallecaucanos parten como favoritos. Deportivo Cali tiene el argumento más sólido, aunque no el más vistoso. Su defensa fue la mejor del campeonato: 12 goles en contra, 0,63 por partido y diez vallas invictas. Rafael Dudamel armó un equipo de menos a más que terminó tercero con 35 puntos. Arriba hay menos pólvora (28 goles, con seis de Eduardo Bello como máximo artillero), aunque Johan Martínez suma seis asistencias y tres goles. En un torneo corto el cero propio vale oro, pero no alcanza sin el gol que lo convierta en victoria. Lo medirá dos veces el clásico con América, en la segunda y quinta fecha.

América es el espejo: menos brillo, más constancia. Tuvo apenas tres derrotas y fue segundo con 36 puntos, contando los cuatro que le quitó el TAS por la alineación indebida de Yhormar Hurtado. El escarlata convirtió el Pascual Guerrero en su refugio: allí hizo 22 de sus 31 goles, cerca del 71 %. Buena parte pasa por Yeison Guzmán, con diez anotaciones y cinco asistencias. Los Diablos Rojos, con solo 15 goles recibidos, tienen argumentos.

Con Bucaramanga hay que tener cuidado. Solo perdió dos de sus 19 partidos, igual que Cali, y marcó más goles de visitante (16) que en su estadio (15), con 31 a favor y 17 en contra. Luciano Pons y Emerson Batalla, con ocho anotaciones cada uno, son sus cartas. Pablo Peirano deberá mantener la solidez defensiva que caracteriza a sus equipos si quiere incomodar y soñar con una final para el leopardo.

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Millonarios tuvo que esperar hasta la última jornada para entrar, séptimo con 30 puntos, tras un semestre de cambios e irregularidad que incluyó el regreso de Alberto Gamero al banquillo. Sus números defensivos, sin embargo, no son malos: 16 goles recibidos y siete vallas invictas. Leonardo Castro (cinco goles y cuatro asistencias), Andrey Estupiñán (siete participaciones) y Daniel Ruiz (seis) sostienen un ataque de 27 tantos. Su mejor noticia es que en los cuadrangulares el equipo azul puede reescribir su semestre. Abre visitando a Cali esta noche. Por historia y jerarquía, nunca se debe desctar al embajador.

Nacional y América parten con la ventaja deportiva del punto invisible, pero no son los únicos con argumentos para ilusionarse. Cali tiene la defensa menos vencida y la regularidad necesaria para competir; Santa Fe ya demostró que puede superar a sus rivales sin un estilo de juego atractivo, y Millonarios buscará recuperar su jerarquía en una fase que comienza de cero.

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