Con victoria de Llaneros frente a Pereira arrancó el segundo semestre de la Liga BetPlay

Llaneros busca clasificar por primera vez en su historia a los cuadrangulares de la Liga Betplay en este segundo semestre de 2026. Foto: Llaneros

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Llaneros venció 1-0 a Deportivo Pereira y comenzó con el pie derecho su andadura por la Liga Betplay 2026-II. Con un enfrentamiento de realidades distintas comenzó el segundo semestre del fútbol profesional colombiano. Todo esto mientras el mundo comienza a dejar atrás la Copa del Mundo.

El equipo de Villavicencio cumplió con la lógica y derrotó por la mínima diferencia a Pereira, que en menos de cuatro años pasó de ganar su primera estrella y llegar hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores a hundirse en una delicada crisis administrativa, económica, deportiva y hasta social.

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Primer partido de la Liga Betplay 2026-II

En un partido monótono y sin emociones, tuvo que aparecer Néider Ospina en el minuto 54 para romper el cero en el marcador. Además, la asistencia en el estadio Bello Horizonte de la capital del Meta tampoco fue la más numerosa.

Luego de un pase filtrado de Jhon Vásquez, ex Deportivo Cali, Ospina entró al área del arquero Yimy Gómez para definir al palo superior izquierdo del portero. Una definición casi en la cara del golero que nada pudo hacer.

Aunque hubo dudas con un posible fuera de lugar en la acción, el árbitro ratificó la anotación que fue más que suficiente para liquidar el compromiso. Mucho más cuando el Grande Matecaña perdió a uno de sus jugadores.

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Llaneros 1-0 Deportivo Pereira

Sobre el 79′ Santiago Aguilar vio la tarjeta roja y se perderá el próximo partido de Deportivo Pereira contra Fortaleza en Bogotá. Una mala noticia que se suma a la crítica situación que vive el equipo risaraldense desde enero.

Por parte del ganador, Llaneros emerge como el primer líder de la Liga Betplay 2026-II, algo que espera ratificar en la segunda fecha frente a Atlético Bucaramanga. El club santanderano debutará este sábado con Millonarios.

Habrá que esperar a ver cómo se acomoda la tabla final cuando termine la primera jornada este domingo con el encuentro entre Once Caldas y Cúcuta Deportivo. Otro equipo, al igual que Pereira, que está complicado con el descenso.

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Primera fecha de la Liga Betplay 2026-II

Deportivo Cali vs. Jaguares

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional (aplazado)

Deportivo Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

Alianza Valledupar vs. Fortaleza

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo

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