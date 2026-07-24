Millonarios dio la cifra de abonos vendidos antes de su debut en la Liga Betplay 2026-II

Hinchas de Millonarios durante el compromiso contra O'Higgins de Chile por la Copa Conmebol Sudamericana 2026 en el estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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A menos de 24 horas del partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II, el equipo bogotano ha vendido 16.300 abonos. Una cifra lejana de la presentada en anteriores torneos, pero casi completando la mitad de la capacidad total.

Así lo anunció el presidente de la institución capitalina, Enrique Camacho, en una rueda de prensa este viernes 24 de julio en la sede deportiva del club. En la conferencia lo acompañó el director técnico argentino Fabián Bustos, quien también entregó detalles de las nuevas contrataciones para este semestre.

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Millonarios prepara el debut en la Liga Betplay

“A excepción de Andrey (Estupiñán) por sanción y Stiven (Barreiro), quien está recién llegado, todos los nuevos jugadores están habilitados para mañana”, declaró el estratega de 57 años a los medios asistentes.

Hablando de las contrataciones del equipo embajador, el presidente Camacho aseguró que la mayoría de ellos fueron traídos por medio de la adquisición de sus derechos deportivos y no como agentes libres, una costumbre en Millos.

Además, el dirigente albiazul también afirmó que los COP 16.000 millones invertidos para este campeonato representaban el desembolso más grande desde que es presidente de Millonarios hace un poco más de una década.

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¿Para qué está Millonarios este 2026-II?

“Nadie en el fútbol puede asegurar que va a ser campeón, pero sí creemos que con el esfuerzo que hemos hecho podemos estar más cerca de volver a ganar un título”, declaró Enrique Camacho al ser preguntado por los objetivos azules.

Tendrán que pasar las semanas y los partidos para conocer si realmente Millonarios puede pelear por la Liga Betplay este semestre y si los jugadores terminan de tomar la idea táctica del técnico que se mostró optimista.

“Hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Así vivo la vida y así he conseguido objetivos en todos los equipos a los que he ido”, dijo Bustos. Por ahora, su única ocupación es Atlético Bucaramanga en condición de local.

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Hora y dónde ver en vivo Millonarios vs. Atlético Bucaramanga:

Fecha : sábado 25 de julio de 2026

Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín

Hora : 6:10 p. m. (hora de Colombia)

Canal: Win Sports+ y Win Sports Online

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